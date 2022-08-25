Вслед за Бастрыкиным. Глава СУ СК Ленобласти предупредил чиновников об ответственности за объекты культурного наследия

На фоне повышенного интереса главы СК Александра Быстрыкина к исторической застройке Петербурга глава управления Следственного комитета по Ленобласти обратил внимание на проблемы памятников в своём регионе. Об этом 25 августа пишет 47news.
На сегодняшнем заседания правительства Ленобласти во время обсуждения памятников культуры председатель областного управления СК РФ Сергей Сазин заявил, что органы местного самоуправления недооценивают необходимость работ по сохранению культурного наследия. Он напомнил о громком уголовном деле о разрушении Музея жизни в Коккорево, которое находится на контроле в Москве, а также упомянул пожары в Новой Ладоге, в результате которых были уничтожены памятники деревянного зодчества на 80 миллионов рублей.
«Обратите на это внимание. Если будут сгорать памятники, будет предъявляться претензия к руководству (муниципалитетов. — Прим. ред.)», — предупредил Сазин.
«Мы, следствие, идем по следу. Развалили музей — мы появились. Но где ж были те, кто должен был следить за объектами? У нас своей работы хватает. Как и у вас», — цитирует следователя 47news.
Чиновники согласились, что целесообразнее предупреждать разрушение памятников, то есть следить за ними, чем заниматься их спасением.
25 августа СК РФ сообщил, что глава ведомства Александр Бастрыкин собирается лично осмотреть объекты культурного наследия в Петербурге. Накануне он приехал к особняку Салтыковой на Большой Морской улице, где продолжается снос исторических флигелей и ранее избили градозащитника Олега Мухина. О том, что именно там происходило, читайте на «Фонтанке».