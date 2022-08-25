Вслед за Бастрыкиным. Глава СУ СК Ленобласти предупредил чиновников об ответственности за объекты культурного наследия

На фоне повышенного интереса главы СК Александра Быстрыкина к исторической застройке Петербурга глава управления Следственного комитета по Ленобласти обратил внимание на проблемы памятников в своём регионе. Об этом 25 августа пишет 47news.



На сегодняшнем заседания правительства Ленобласти во время обсуждения памятников культуры председатель областного управления СК РФ Сергей Сазин заявил, что органы местного самоуправления недооценивают необходимость работ по сохранению культурного наследия. Он напомнил о громком уголовном деле о разрушении Музея жизни в Коккорево, которое находится на контроле в Москве, а также упомянул пожары в Новой Ладоге, в результате которых были уничтожены памятники деревянного зодчества на 80 миллионов рублей.

