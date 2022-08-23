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    Предполагаемому зачинщику драки в петербуржском компьютерном клубе избрали меру пресечения

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    Московский райсуд Петербурга избрал запрет определенных действий мужчине, которого обвиняют в драке в компьютерном клубе. О подробностях сообщает 23 августа объединенная пресс-служба городских судов.

    По версии следствия, фигурант Михаил Рожков ударил человека напольной вешалкой. Ему запрещено общаться с лицами по делу, исключая близких родственников и адвокатов, использовать средства связи и интернет — можно только вызывать скорую, полицию и экстренные службы, но обязательно сообщать об этом в контролирующий орган. Мера пресечения будет действовать до 21 октября.

    Драку трое мужчин учинили в компьютерном клубе «Смокинг» на проспекте Космонавтов. По предварительным данным, друзья пришли в компьютерный клуб поиграть, но мест в зале не хватило, и они пустили в ход кулаки. Было возбуждено уголовное дело о хулиганстве.

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