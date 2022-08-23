Предполагаемому зачинщику драки в петербуржском компьютерном клубе избрали меру пресечения

Московский райсуд Петербурга избрал запрет определенных действий мужчине, которого обвиняют в драке в компьютерном клубе. О подробностях сообщает 23 августа объединенная пресс-служба городских судов.
По версии следствия, фигурант Михаил Рожков ударил человека напольной вешалкой. Ему запрещено общаться с лицами по делу, исключая близких родственников и адвокатов, использовать средства связи и интернет — можно только вызывать скорую, полицию и экстренные службы, но обязательно сообщать об этом в контролирующий орган. Мера пресечения будет действовать до 21 октября.
Драку трое мужчин учинили в компьютерном клубе «Смокинг» на проспекте Космонавтов. По предварительным данным, друзья пришли в компьютерный клуб поиграть, но мест в зале не хватило, и они пустили в ход кулаки. Было возбуждено уголовное дело о хулиганстве.