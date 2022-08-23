В Петербурге трое друзей устроили дебош в компьютерном клубе из-за того, что им не дали поиграть

Полиция Московского района Петербурга разбирается в обстоятельствах драки в компьютерном клубе «Смокинг», что на проспекте Космонавтов. Трое товарищей устроили реальную битву, когда им отказали в виртуальной. Об этом «Фонтанке» стало известно 23 августа.



Накануне после полуночи в дежурную часть главка поступило сообщение о драке в компьютерном клубе. Прибывший на место наряд патрульных задержал по подозрению в совершении преступления троих мужчин — всем от 34 до 36 лет, все в состоянии алкогольного опьянения.

