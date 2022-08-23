В Петербурге трое друзей устроили дебош в компьютерном клубе из-за того, что им не дали поиграть

Полиция Московского района Петербурга разбирается в обстоятельствах драки в компьютерном клубе «Смокинг», что на проспекте Космонавтов. Трое товарищей устроили реальную битву, когда им отказали в виртуальной. Об этом «Фонтанке» стало известно 23 августа.
Накануне после полуночи в дежурную часть главка поступило сообщение о драке в компьютерном клубе. Прибывший на место наряд патрульных задержал по подозрению в совершении преступления троих мужчин — всем от 34 до 36 лет, все в состоянии алкогольного опьянения.
Было установлено, что друзья пришли в клуб поиграть, но администратор их развернул, так как зал был переполнен. Господа были раздосадованы и начали махать кулаками, от которых пострадали молодые люди 20 и 24 лет. Первого госпитализировали с переломом лицевого скелета, сотрясением и закрытой черепно-мозговой травмой, второму ничего не сломали, но также нанесли травму головы.
Возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве, задержанные товарищи отправлены остывать в камеру.