    Сейчас

    +18˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +18˚C

    Облачно, без осадков

    Ощущается как 19

    0 м/с, штиль

    767мм

    94%

    Подробнее

    Пробки

    3/10

    usd59.74eur59.53
    Метрострой без ВТБСобрать ребенка в школуМолитва о получении визыОбраз жизниДуховный путь 2.0Арктика и АнтарктидаТуризмПодбираем вузПромышленный Петербург

    В Петербурге трое друзей устроили дебош в компьютерном клубе из-за того, что им не дали поиграть

    2340
    2 комментария

    Полиция Московского района Петербурга разбирается в обстоятельствах драки в компьютерном клубе «Смокинг», что на проспекте Космонавтов. Трое товарищей устроили реальную битву, когда им отказали в виртуальной. Об этом «Фонтанке» стало известно 23 августа.

    Накануне после полуночи в дежурную часть главка поступило сообщение о драке в компьютерном клубе. Прибывший на место наряд патрульных задержал по подозрению в совершении преступления троих мужчин — всем от 34 до 36 лет, все в состоянии алкогольного опьянения.

    Было установлено, что друзья пришли в клуб поиграть, но администратор их развернул, так как зал был переполнен. Господа были раздосадованы и начали махать кулаками, от которых пострадали молодые люди 20 и 24 лет. Первого госпитализировали с переломом лицевого скелета, сотрясением и закрытой черепно-мозговой травмой, второму ничего не сломали, но также нанесли травму головы.

    Возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве, задержанные товарищи отправлены остывать в камеру.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК0
    СМЕХ2
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ4
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 2

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    2
    close