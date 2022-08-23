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    В Петербурге нашли мужчину в черном трико, который после «обыска» отправил в больницу подростка

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    Сотрудники уголовного розыска Красногвардейского УМВД задержали подозреваемого в разбое в отношении ребенка на детской площадке в Полюстрово.

    34-летнего неработающего полицейские встретили накануне около половины седьмого вечера неподалеку от дома на проспекте Энергетиков, где он живет, стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 23 августа.

    По версии следствия, 21 августа около половины шестого вечера мужчина подошел к группе детей на площадке у дома 4 по улице Стасовой, стал рыться в их сумках и вещах, а потом потребовал от 9-летнего мальчика его смартфон. Не получив нужной реакции, мужчина выстрелил в подростка из газового пистолета и сбежал. Пострадавшего увезли на скорой с химическим ожогом обоих глаз. После медицинской помощи его отпустили домой.

    СК возбудил уголовное дело по статье «Разбой». Подозреваемого доставили в отдел полиции, где для начала составили протокол о мелком хулиганстве. Решается вопрос об избрании меры пресечения.

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