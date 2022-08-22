После того как мужчина в черном трико устроил «обыск» у детей в Полюстрово, возбуждено уголовное дело

Следственный комитет Петербурга возбудил уголовное дело после нападения на детей в Красногвардейском районе.



Как сообщает пресс-служба ведомства 22 августа, деяние квалифицировали как разбой. По версии следствия, 21 августа мужчина на площадке у домов на улице Стасова напал на 9-летнего мальчика и потребовал отдать ему мобильный телефон. После этого он распылил в лицо ребенку газ и убежал.



«Фонтанка» писала, что мужчина в черном спортивном костюме рылся в сумках и рюкзаках детей, которые гуляли на площадке. Ребенка после выстрела из газового пистолета увезли к медикам, которые зафиксировали у него ожоги обоих глаз.

