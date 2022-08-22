    Сейчас

    +21˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +21˚C

    Пасмурно, без осадков

    Ощущается как 19

    4 м/с, южн

    764мм

    65%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd59.13eur59.39
    СРОЧНО

    ФСБ: Убийство Дарьи Дугиной раскрыто

    Чем известны Дугина и ее отецСобрать ребенка в школуМолитва о получении визыОбраз жизниДуховный путь 2.0Арктика и АнтарктидаТуризмПодбираем вузПромышленный Петербург

    После того как мужчина в черном трико устроил «обыск» у детей в Полюстрово, возбуждено уголовное дело

    2537
    обсудить

    Следственный комитет Петербурга возбудил уголовное дело после нападения на детей в Красногвардейском районе.

    Как сообщает пресс-служба ведомства 22 августа, деяние квалифицировали как разбой. По версии следствия, 21 августа мужчина на площадке у домов на улице Стасова напал на 9-летнего мальчика и потребовал отдать ему мобильный телефон. После этого он распылил в лицо ребенку газ и убежал.

    «Фонтанка» писала, что мужчина в черном спортивном костюме рылся в сумках и рюкзаках детей, которые гуляли на площадке. Ребенка после выстрела из газового пистолета увезли к медикам, которые зафиксировали у него ожоги обоих глаз.

    Лицо, причастное к преступлению, устанавливается.

    Прокуратура Петербурга поставила расследование дела на контроль.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК1
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ3
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 0

    Пока нет ни одного комментария.

    Добавьте комментарий первым!

    добавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    0
    close