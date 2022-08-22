Мужчина в черном трико устроил «обыск» детям на площадке у дома в Полюстрово. Одного увезли в больницу с ожогом глаз

Компанию из детей в возрасте 4–9 лет мужчина заприметил накануне около половины шестого часа вечера во дворе дома 4 по улице Стасовой, стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 22 августа. Незнакомец, как сообщают очевидцы в сообществе «Мегаполис», стал рыться в их сумках и рюкзаках, отгоняя возмущенных ребят предметом, похожим на пистолет.

Девятилетнему мальчику потребовалась медицинская помощь после нападения мужчины в черном спортивном костюме на площадке в Красногвардейском районе Петербурга.

В одного из детей, более активного, чем товарищи, мужчина выстрелил. Пистолет оказался газовым. Девятилетний мальчик получил химические ожоги обоих глаз. Его увезла скорая, но после оказания помощи медики отпустили его лечиться домой.



Злодея подростки описывают как кудрявого мужчину на вид лет 30–35 в черном спортивном костюме и черной кепке.



Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

