Легионер не играет в КХЛ. Кто из иностранцев остался в русском хоккее

Больше половины легионеров уехали из КХЛ. Их заменили те, чьи таланты находятся под сомнением, или люди с криминальным прошлым, которых больше никуда не берут. Но есть и исключения.

Фото: Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Наверняка у многих менеджеров клубов Континентальной хоккейной лиги до сих пор дергается глаз при вспоминании о концовке прошлого чемпионата. Тогда некоторые команды потеряли целые пятерки игроков из-за массового побега легионеров из России. С отдельными из них удалось договориться, и они все-таки вернулись. Кто-то продлил контракт, но так и не приехал из-за угроз на родине. Нашлись и совершенно новые для КХЛ люди, которые несмотря ни на что решили попробовать свои силы в новой для них лиге. Их ценность, правда, вызывает сомнения.



Всего за российские команды КХЛ в прошлом сезоне выступали 94 иностранца со статусом легионера. Из них уехало больше половины. Повезло магнитогорскому «Металлургу». Финалист прошлого сезона сумел сохранить канадцев Филиппа Майе и Брендана Лайпстика, которые вместе с россиянином Николаем Голдобиным составляли первую тройку нападения. Один этот факт говорит о том, что в наступающем чемпионате магнитогорцы снова будут бороться за Кубок Гагарина.

Чемпион сезона 2020/21 омский «Авангард» сумел усилиться американским нападающим Алексом Броадхёрстом, для которого это будет первый контракт в России. Большую часть своей карьеры Броадхёрст отыграл в АХЛ — фарм-лиге НХЛ. В сезоне-2015/2016 в составе «Лэйк Эри Монстерз» он завоевал главный трофей АХЛ — Кубок Колдера. Последние два сезона Алекс выступал в Финляндии за ХИФК. Также омичи подписали Рида Буше — неплохой когда-то хоккеист, который из-за обвинительного приговора по делу об изнасиловании потерял практически все шансы играть где-то еще. Кроме того, «Авангарду» удалось переподписать канадского форварда Корбэна Найта.

Удалось договориться со своими легионерами, шведским защитником Робином Прессом и словацким нападающим Адамом Лишкой, череповецкой «Северстали». Потерявший в прошлом сезоне всех своих иностранцев «Салават Юлаев» успешно провел переговоры с канадским защитником Райаном Мерфи, последние два года пытавшимся закрепиться в «Детройте» из НХЛ.

Неловкая ситуация приключилась с латвийским нападающим Миксом Индрашисом. С хоккеистами из Латвии с самого начала боевых действий на Украине было сложнее всего. Местные власти на законодательном уровне ввели запрет на участие граждан страны в соревнованиях на территории России. Тем удивительнее стало объявление «Спартака» о подписании с нового контракта с Индрашисом. Последовала жесткая критика и угрозы на родине хоккеиста. В итоге он заявил, что ничего не подписывал, хотя контракт с его подписью был зарегистрирован в КХЛ.



С другой стороны, никакие законы и угрозы не помешали латвийскому тренеру Леониду Тамбиеву остаться на посту главного тренера «Адмирала» из Владивостока, хотя ему тоже досталось от рижской прессы.

После сезона 2021/22 остался без легионеров и петербургский СКА. Главный тренер армейцев с Невы Роман Ротенберг даже говорили в интервью «Фонтанке», что команда может начать новый чемпионат совсем без них. Тем не менее в СКА перешли канадский защитник Алекс Грант, отыгравший прошлый год в «Йокерите», и чешский форвард Дмитрий Яшкин из «Аризоны». Мотивация североамериканцев, у которых уже нет шансов заиграть на уровне НХЛ, понятна. В США и Канаде к тем, кто уезжает в КХЛ, все еще относятся лояльно. Для многих — это едва ли не последняя возможность заработать хорошие деньги. С чехом Яшкиным все сложнее. В Чехии за решение подписать контракт со СКА по нему жестко прошлись в СМИ, но яростнее всех высказался легендарный чешский вратарь Доминик Гашек.



«Работа гражданина Чехии в РФ — это поддержка России и военной спецоперации на Украине. Следовательно, это опасность для нашей страны и её граждан. Если бы существовал закон, запрещающий работу гражданина Чехии в России, нарушение которого влекло бы за собой, например, тюремный срок в 15–20 лет, без сомнения, это могло бы отбить охоту у многих чехов поддерживать Россию таким образом», — написал Гашек в соцсетях.

Сам Яшкин назвал слова бывшего вратаря попыткой заработать политические очки.

«Я еду в КХЛ работать — заниматься любимым делом и играть в хоккей. Спорт не имеет никакого отношения к текущему положению дел в мире. Всем ребятам, которые собрались играть в КХЛ, —Шулаку, Червени, Йордану — досталось хейта и неприятных сообщений. Но такова ситуация сейчас», — признал Яшкин в интервью «Спорт-Экспрессу».



Вскоре после этой истории Роман Ротенберг назначил Яшкина капитаном команды, похоже, желая поддержать своего новичка.

Но не всем так повезло. Нижнекамскому «Нефтехимику» пришлось пойти навстречу чешскому хоккеисту Лукашу Клоку и расторгнуть контракт с ним.

«На родине на Лукаша и его семью оказывалось сильное психологическое давление. Мы с ним вместе до последнего надеялись, что все уладится, успокоится. Но, к сожалению, давление на него, включая угрозы жизни ему и его семье, не прекращается и по сей день. В сложившейся ситуации главнее безопасность хоккеиста и его семьи», — рассказывал директор «Нефтехимика» Игорь Ларионов.



Из-за подобных ситуаций команды КХЛ стали обращать внимание на совсем экзотические варианты. Так, например, «Торпедо» из Нижнего Новгорода подписало контракт с японцем Ю Сато, а «Нефтехимик» усилился французом Овитю. Вряд ли они станут звездами, но в нынешней ситуации таких трансферов будет все больше. Времена, когда хоккеистов с именем можно было заманить в Россию хотя бы огромными деньгами, похоже, ушли.

Артем Кузьмин, «Фонтанка.ру»

