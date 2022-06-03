«Не исключаю, что наш состав способен выигрывать и без легионеров». Роман Ротенберг о том, как СКА становится сильнее

Хоккейный клуб СКА в мае подписал нескольких сильных игроков, за которыми охотились ведущие команды лиги. В интервью «Фонтанке» главный тренер и генеральный директор армейцев с Невы Роман Ротенберг рассказал о новичках и дальнейших планах.



Роман Ротенберг на встрече по итогам сезона с главой Газпрома Алексеем Миллером Фото: Газпром Поделиться Поделиться





После вылета из Кубка Гагарина СКА расстался со всеми легионерами. Также ушел в «Трактор» нападающий первого звена Антон Бурдасов. Еще один важный для петербуржцев игрок Никита Гусев собирается вернуться в НХЛ. Потери удалось почти полностью восполнить.

В СКА перешли защитники Михаил Пашнин, Андрей Педан, Роман Рукавишников и нападающие Дамир Жафяров, Николай Прохоркин, Марат Хайруллин, Артем Федоров и Никита Комаров. Особенно удачными выглядят переходы форвардов Жафярова и Хайруллина, за которыми охотились ведущие клубы КХЛ. Правда, за них пришлось заплатить большую цену. 28-летний Жафяров перешел на правах свободного агента и заработает около 155 млн рублей за два сезона по данным «Чемпионата.com». За 25-летнего Хайруллина заплатили «Нефтехимику» 90 млн рублей. Тем не менее это игроки, из которых будут строить первое звено. Об этих и других трансферах мы и поговорили с Романом Ротенбергом.

— Как оцениваете новичков? Насколько завершена трансферная кампания?

— Все игроки, которые к нам на данный момент пришли, знают нашу схему. Мы с ними уже работали либо в СКА, либо в сборной. Я лично с каждым очень хорошо знаком. Полностью довольны нашими новичками, но работа продолжается. Смотрим, изучаем. Будем усиливаться еще.

— Сколько игроков еще могу прийти в СКА?

— Посмотрим. Думаю, будет еще один праворукий защитник. Возможно, еще один праворукий нападающий. Максимум еще трое. В любом случае это будут уже точечные усиления топовыми игроками. Общая ситуация у нас хорошая — много талантливых молодых игроков в команде. Все-таки мы десять лет вели работу по подготовке игроков. В прошедшем сезоне «СКА-1946» не зря выиграл Кубок Харламова: многие хоккеисты играли в вышке и в первой команде. Благодаря этому опыту у них было преимущество над своими сверстниками. В остальных клубах молодые игроки не получают столько возможностей играть в КХЛ. Но работа на трансферном рынке продолжается. Мы никогда не раскрываем фамилии до официального объявления. Как уже сказал, ищем в первую очередь праворукого защитника. Хотя, если будет топовый леворукий игрок, отказываться не будем.



— Правда, что вы интересовались Радуловым?

— С Радуловым мы знакомы давно. Его брат живет в Петербурге, играет в нашей команде на Ждановке. С Александром мы много раз обсуждали эту тему, в том числе когда он переходил в Уфу. Уже тогда у нас с ним был диалог. Мы постоянно с ним находились на связи. Но мы со всеми игроками ведем диалог. Смотрим, анализируем, общаемся, и не только по поводу переходов.



— Каковы шансы, что Гусев останется?

— Гусев — это игрок, который очень многое сделал для нашего клуба. Изначально, когда он переходил в СКА из Ханты-Мансийска, у нас были и другие варианты. Мы тогда вели переговоры с Кугрышевым. После ухода Панарина мы больше рассчитывали именно на Кугрышева. Но в последний момент все сорвалось. В это же время шел диалог с Гусевым. Он приехал к нам и стал ключевым игроком в нашей системе. Мы с ним много выиграли, он много сделал для СКА. Для нас он больше чем игрок. Он очень сильно помогает своими советами, делится своими знаниями. Из НХЛ он привез огромный багаж знаний, которые мы использовали. Подобный обмен опытом это всегда очень важно. Также мы общаемся и с другими нашими игроками, которые играли в НХЛ или в других лигах и командах. Мы постоянно изучаем разные методики. У Гусева в этом плане очень серьезный подход. Поэтому мы всегда будем его ждать. Он был лучшим игроком победной для нас Олимпиады в 2018 году, внес огромный вклад в наш Кубок Гагарина — 2017. Он огромный пример для наших молодых игроков. За ним тянутся. Поэтому, конечно, мы ждем его. Мы обсудили уже с ним этот вопрос. Посмотрим. Ситуация может решиться в любой момент.



— То есть вы хотите его оставить?

— Конечно. Мы в диалоге с Никитой. Думаю, если он не сможет вернуться в НХЛ, в России у него только один вариант с точки зрения его семьи и его взглядов на хоккей — это СКА. Естественно, никакие решения еще не приняты, но мы с ним постоянно находимся в диалоге. Если он решит уехать в НХЛ, мы с большим уважением отнесемся к этому, как это и было в 2019-м.



— Кузьменко ждете назад, если вдруг у него не пойдут дела в НХЛ?

— С ним точно такая же ситуация, как с Гусевым. У нас остаются права на Кузьменко. В то же время вы видите, что нам удалось договориться со многими нашими игроками о новых контрактах. Все они — очень сильные хоккеисты, которые в нашей системе будут прогрессировать и приносить результат. Как правило, если у нас уходит один игрок, на его место приходит другой. Например, Жафяров, Хайруллин — это лучшие игроки в своих амплуа, которые еще не до конца раскрылись.



Фото: Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





— В этой связи немного непонятно выглядит подписание Федорова.

— Федорова я знаю очень хорошо, работал с ним в сборной. Он очень хороший игрок, агрессивный, играет по системе, знает наши схемы, праворукий, что особенно важно, потому что праворуких хоккеистов с российским паспортом очень мало. Поэтому тут как раз все понятно и логично. Просто у него была тяжелая травма в прошедшем чемпионате, поэтому сезон получился смазанным. Он играл много против нас и за «Динамо», и за «Спартак». Играл на очень хорошем уровне и много забивал СКА в свое время. В то же время он хорошо отрабатывает в обороне. Мы уверены, что в СКА он сможет выйти на совершенно другой уровень, как тот же Кузьменко, который у нас раскрылся. Мы рассчитываем, что все наши игроки будут прогрессировать. В прошлом году многие хоккеисты хорошо себя проявили — Моисеев, Бардаков. Защитную линию мы усилили очень серьезно, играют ребята с хорошими физическими данными. На свой пятак точно никого не пустят и в то же время всегда могут подключиться к атаке. Это основа нашей системы. Подписали того же Мишу Пашнина. С ним мы уже несколько лет обсуждали переход в СКА. В этом году все сложилось, и он теперь играет за нас. Все, кого мы подписали, — это топовые игроки с бойцовским характером. Все звенья у нас получаются равными. Укрепили центральную линию — вернулся Коля Прохоркин. Миша Воробьев вышел на совершенно другой уровень. Играл в пятом звене в Уфе, а пришел к нам и проявил себя очень хорошо. В то же время он не прошел с нами предсезонку, поэтому где-то физически в этом году он будет сильнее. Очень важно, чтобы вся команда, которую мы соберем, прошла с нами подготовку. На этом фундаменте мы сможем отыграть весь сезон. Как показала практика, ребята, которые прошли с нами в Сочи подготовку во время Олимпиады, себя очень хорошо проявили в плей-офф. А которые по разным причинам не прошли, физически были хуже. Поэтому мы уже сейчас постарались собрать полноценную команду. В целом мы довольны. Уже проделана огромная работа. Поэтому болельщики могут быть спокойны. Тот же Марат Хайруллин в «Нефтехимике» был в числе лидеров по блокшотам и силовым приемам. Для нас это тоже очень важно. У нас такая система, при которой игрок должен уметь забивать и успеть отработать в обороне, а если надо, то и шайбу на себя поймать.



— Будет ли усиление вратарской линии или Самонов и Николаев вас полностью устраивают?

— Мы всегда ищем возможность улучшить команду, но на сегодняшний день у нас два очень сильных вратаря. Они оба достойны того, чтобы быть первым номером. Они оба умеют выигрывать матчи, что показывали в прошлом сезоне. Задача наших защитников и нападающих помогать нашим вратарям, потому что защита — это работа всей пятерки.

— Ожидать ли легионеров?

— Мы относимся к этому вопросу спокойно. Если кого-то подпишем, это будут только топовые ребята, которые могут стать лучшими во всей лиге. Будем смотреть по ситуации. Не исключаю, что мы увидим, что наш состав способен выигрывать и без легионеров. Если заметим, что есть какие-то проблемы, значит, будем усиливаться. Мы относимся к этому вопросу только так. Конкуренция — двигатель прогресса. Мы находимся в диалоге со многими игроками по разные стороны океана.



— То есть иностранцы на контакт идут? Нет такого, что они принципиально не рассматривают варианты в России?

— Нет. Есть контакт, есть диалог. Все общаются без проблем. Тут такой момент: кто хочет приехать в Россию, его ничто не остановит. Как видите, иностранные игроки все равно подписывают контракты с российскими командами. Если мы получим топового игрока, который сможет нашим молодым ребятам в чем-то помочь, например по вбрасываниям, мы его подпишем. В прошлом сезоне наша молодежь в этом компоненте проигрывала тому же ЦСКА. Понятно, что мы и так будем работать над этим, но если будет сильный игрок, которого мы сможем привезти, конечно мы его привезем. Мы в диалоге с несколькими такими хоккеистами, но фамилии я, естественно, называть не буду. Уже на следующий день после окончания нашего выступления в Кубке Гагарина у нас началась работа. Мы смогли договориться со всеми ребятами с кем хотели. Конечно, помогли и наши хоккейные условия. В первую очередь это наша база — «Хоккейный город», где работают высококвалифицированные тренеры. Игроки знают, что в Петербурге у них есть возможность развиваться, что здесь с ними будет постоянная коммуникация. Поэтому часто игрокам предлагают в других клубах больше денег, но они выбирают СКА. Но мы не стоим на месте. Мы продолжаем развиваться. Нельзя сказать, что работа завершена. Мы всегда в поиске, всегда ищем способы стать еще сильнее.



Беседовал Артем Кузьмин, «Фонтанка.ру»

