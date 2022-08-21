Зависли на седьмом небе. В парке «Диво Остров» объяснили ситуацию с остановкой аттракциона

Посетители аттракциона «Седьмое небо» в парке «Диво Остров» зависли на высоте накануне вечером. Видео распространилось по соцсетям 21 августа, обрастая дополнительными слухами. Мол, люди проболтались в воздухе полчаса, что в их планы не входило.
В воскресенье в парке аттракционов «Фонтанке» рассказали, что инцидент произошел в восьмом часу вечера, но полчаса — это сильно преувеличенный временной промежуток. Людей, по словам сотрудника «Диво Острова», сняли сразу же, и после непродолжительной работы механиков «Седьмое небо» заработало вновь и работает на данный момент штатно. Деньги за билеты зависшим, кстати, вернули.