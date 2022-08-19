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    В Пулково спасли кроху-сокола, который пришёл за помощью на своих двоих

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    Фото: фото предоставлено пресс-службой «Газпром нефти»
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    В Пулково спасли маленького сокола, который не мог летать из-за сильно повреждённого крыла. Птица буквально пришла к людям за помощью на своих двоих.

    Животное в беде заметили сотрудники топливозаправочного комплекса компании «Совэкс» (дочернее предприятие ПАО «Газпромнефть»), расположенного на территории аэропорта. Об этом 19 августа сообщили в пресс-службе компании.

    Нашедшие соколёнка связались с центром реабилитации диких птиц в Петербурге и оплатили лечение пернатой — как оказалось, это самка. На данный момент за ней следят специалисты, жизни и здоровью малышки ничего не угрожает. После лечения и реабилитации она сможет вернуться в естественную среду обитания.

    Фото: фото предоставлено пресс-службой «Газпром нефти»

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