В Пулково спасли кроху-сокола, который пришёл за помощью на своих двоих

В Пулково спасли маленького сокола, который не мог летать из-за сильно повреждённого крыла. Птица буквально пришла к людям за помощью на своих двоих.



Животное в беде заметили сотрудники топливозаправочного комплекса компании «Совэкс» (дочернее предприятие ПАО «Газпромнефть»), расположенного на территории аэропорта. Об этом 19 августа сообщили в пресс-службе компании.



Нашедшие соколёнка связались с центром реабилитации диких птиц в Петербурге и оплатили лечение пернатой — как оказалось, это самка. На данный момент за ней следят специалисты, жизни и здоровью малышки ничего не угрожает. После лечения и реабилитации она сможет вернуться в естественную среду обитания.

