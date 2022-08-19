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    Осужденная за финансирование терроризма пенсионерка из СИЗО пытается вызволить плененных в Сирии внуков

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    Уполномоченный по правам человека Светлана Агапитова навестила в СИЗО Марину Комар — женщина просит помочь с вывозом из Сирии внуков.

    О визите в СИЗО-5 аппарат омбудсмена рассказал 19 августа. Агапитова встречалась с женщинами на отделении «Мать и дитя», особо никаких жалоб она там не услышала. В аппарате отмечают, что СИЗО заполнено практически целиком, из допустимых 592 человек в нем сидит уже 587.

    Марина Комар попросила о личной встрече, и волновала ее не собственная судьба. Пенсионерку военный суд приговорил к восьми годам колонии за финансирование терроризма. Она отправляла деньги в Сирию — в лагере для военнопленных «Аль-Холь» содержится ее дочь и пятеро внуков. Следствие и суд убеждены, что деньги шли на боеприпасы и оружие боевикам. Марина и ее защита предоставили следствию переписку с дочерью, в которой подробно обсуждается, на какие бытовые нужды, одежду и еду она тратит присланные деньги.

    Когда стало ясно, что из лагеря можно забрать в Россию хотя бы детей, Марина Комар занялась оформлением документов. Ей удалось собрать комплект на четверых из пяти малышей, оставалось только дождаться вывозного рейса. Она не успела — с судимостью по террористической статье быть представителем малолетних запрещает закон. Марина Комар попросила Светлану Агапитову помочь с оформлением документов на ее бывшего супруга, их дедушку. Он военнослужащий в отставке, живет в другом регионе, но это единственный шанс для детей вернуться домой. Их отец, Денис Попов, был убит в 2015 году. Связь с его родителями, которые живут в Азербайджане, потеряна, и восстановить ее не удалось.

    Приговор обжалован, жалоба зарегистрирована, но пока дата заседания не назначена. Как отметил адвокат Марины Андрей Анискевич, пенсионерка не падает духом.

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