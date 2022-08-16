Рекордсмен с особым мнением. Умер один из первых судей Конституционного суда

Заслуженный юрист России, автор десятков научных работ, в том числе по уголовному праву и криминологии, судья Конституционного суда в отставке Анатолий Кононов умер в возрасте 75 лет. Четверть жизни он проработал в КС и не раз сбивал его с шага.



О смерти Кононова 16 августа сообщает пресс-служба суда. Он умер накануне в Москве, причина не называется.



Анатолий Леонидович родился в Москве в 1947 году, окончил юридический факультет МГУ по cпециализации теория государства и права. Позднее защитил диссертацию, посвящённую проблемам криминологии. За его плечами работа в народных судах, следователем в прокуратуре, юрисконсультом в Министерстве машиностроения для легкой и пищевой промышленности СССР.

