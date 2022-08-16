Рекордсмен с особым мнением. Умер один из первых судей Конституционного суда

Заслуженный юрист России, автор десятков научных работ, в том числе по уголовному праву и криминологии, судья Конституционного суда в отставке Анатолий Кононов умер в возрасте 75 лет. Четверть жизни он проработал в КС и не раз сбивал его с шага.
О смерти Кононова 16 августа сообщает пресс-служба суда. Он умер накануне в Москве, причина не называется.
Анатолий Леонидович родился в Москве в 1947 году, окончил юридический факультет МГУ по cпециализации теория государства и права. Позднее защитил диссертацию, посвящённую проблемам криминологии. За его плечами работа в народных судах, следователем в прокуратуре, юрисконсультом в Министерстве машиностроения для легкой и пищевой промышленности СССР.
В 1990 году Кононова избрали народным депутатом РСФСР, он вошел во фракцию «Демократическая Россия». Участвовал в разработке проектов закона о реабилитации жертв политических репрессий. Был членом комитета по правам человека, созданного в Верховном совете.
С 1991 по 2010 год был судьей Конституционного суда. Кононова называли рекордсменом по особым мнениям. Он более 50 раз выражал позицию, не совпадающую с решениями КС. В частности, по делам о роспуске КПСС, о понятии измены Родине в Уголовном кодексе.
В 2009 году критиковал закон о митингах. Кононов указывал, что список возможных веских причин для запретов общественных акций фактически позволяет не допустить любую.
В том же году досрочно сложил свои полномочия. Это произошло вскоре после интервью изданию «Собеседник» под заголовком «Независимых судей в России нет», в котором Кононов поддержал судью Владимира Ярославцева, критиковавшего российскую судебную систему в испанской прессе. Пленум КС предъявил обоим претензии в нарушении судейской этики.
Причиной досрочной отставки Кононова в КС называли состояние здоровья, подчёркивая, что кадровые перестановки не связаны с особым мнением, которое высказал судья.