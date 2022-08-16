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    Путин: Необходимо восстановить уважение к международному праву и укрепить позиции ООН

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    6 комментариев

    Президент России Владимир Путин обратился к участникам Х Московской конференции по международной безопасности, которая проходит 16 августа. В ходе своего выступления глава государства заявил, что необходимо восстановить и укрепить позиции таких структур, как ООН.

    «Мы должны восстановить уважение к международному праву, к его основополагающим нормам и принципам <…> Важно укреплять позиции таких универсальных, признанных всеми странами структур, как ООН и другие международные диалоговые площадки», — сказал Владимир Путин (цитата по ТАСС).

    Глава государства отметил, что Запад при помощи провокаций пытается отвлечь внимание своих граждан от своих острых социально-экономических проблем.

    «Переложить собственные провалы на другие страны — на Россию, на Китай, которые отстаивают свою точку зрения, строят суверенную политику развития, не подчиняясь диктату наднациональных элит», — добавил Путин (цитата по РИА Новости).

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    Комментарии 6

    DanCitizen16 Авг 2022 в 10:54
    Это уже даже не смешно
    +0−0
    ***_12316 Авг 2022 в 10:51
    Оруэлл отдыхает.
    +0−0
    ProstoZloy16 Авг 2022 в 10:46
    Значит, в реальности все произойдет с точностью до наоборот. Как обычно.
    +1−0
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