Путин: Необходимо восстановить уважение к международному праву и укрепить позиции ООН

Президент России Владимир Путин обратился к участникам Х Московской конференции по международной безопасности, которая проходит 16 августа. В ходе своего выступления глава государства заявил, что необходимо восстановить и укрепить позиции таких структур, как ООН.



«Мы должны восстановить уважение к международному праву, к его основополагающим нормам и принципам <…> Важно укреплять позиции таких универсальных, признанных всеми странами структур, как ООН и другие международные диалоговые площадки», — сказал Владимир Путин (цитата по ТАСС).