Путин: Необходимо восстановить уважение к международному праву и укрепить позиции ООН

Президент России Владимир Путин обратился к участникам Х Московской конференции по международной безопасности, которая проходит 16 августа. В ходе своего выступления глава государства заявил, что необходимо восстановить и укрепить позиции таких структур, как ООН.
«Мы должны восстановить уважение к международному праву, к его основополагающим нормам и принципам <…> Важно укреплять позиции таких универсальных, признанных всеми странами структур, как ООН и другие международные диалоговые площадки», — сказал Владимир Путин (цитата по ТАСС).
Глава государства отметил, что Запад при помощи провокаций пытается отвлечь внимание своих граждан от своих острых социально-экономических проблем.
«Переложить собственные провалы на другие страны — на Россию, на Китай, которые отстаивают свою точку зрения, строят суверенную политику развития, не подчиняясь диктату наднациональных элит», — добавил Путин (цитата по РИА Новости).