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    Тело матроса «Авроры» нашли под тем же мостом, с которого он упал

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    Спасатели и водолазы закончили поиски матроса «Авроры» Вячеслава Демиденко. Тело нашли в нескольких метрах от места падения.

    Как сообщили «Фонтанке» в региональном управлении МЧС, тело обнаружили незадолго до полудня 13 августа. Его нашли под Сампсониевским мостом, где матрос и пропал.

    Ранее «Фонтанка» писала, что поиски растягиваются по течению — вплоть до Финского залива.

    Матрос Демиденко пропал утром 11 августа, он в колонне шел от Военно-медицинской академи к крейсеру. Мать 19-летнего молодого человека уверена, что произошел несчастный случай — у сына были отличные показатели по здоровью, в том числе психологическому. Военное следствие возбудило дело о доведении до самоубийства. По данным «Фонтанки», мотивом поступка стало желание продемонстрировать сослуживцам свою удаль.

    © Фонтанка.Ру

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