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    Поиски тела матроса «Авроры» на Большой Невке продолжаются. Спасатели двигаются в сторону Финского залива

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    Спасатели с рассветом продолжили поиски тела 19-летнего Вячеслава Демиденко в водах Большой Невки.

    Как сообщает корреспондент «Фонтанки» с места, к полудню 12 августа катер с водолазами прошел Гренадерский мост и ушел за Кантемировский. Судно идет медленно по фарватеру и, видимо, эхолотом проверяет дно.

    Фото: Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру»
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    Поиски начались накануне утром около 8 часов после того, как стало известно, что срочник оказался в воде Большой Невки в районе Сампсониевского моста. 19-летний уроженец Калининграда, служивший матросом на «Авроре», шел в колонне от Военно-медицинской академии к крейсеру.

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    Его мать уверена, что это был несчастный случай. Она рассказала, что в ходе прохождения профосмотра у Вячеслава был один из лучших показателей, психологический тест на стрессоустойчивость 1-й категории и не было конфликтов с сослуживцами.

    Военное следствие возбудило уголовное дело по статье «Доведение до самоубийства».

    Фото: Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру»

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