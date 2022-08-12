Поиски тела матроса «Авроры» на Большой Невке продолжаются. Спасатели двигаются в сторону Финского залива

Спасатели с рассветом продолжили поиски тела 19-летнего Вячеслава Демиденко в водах Большой Невки.
Как сообщает корреспондент «Фонтанки» с места, к полудню 12 августа катер с водолазами прошел Гренадерский мост и ушел за Кантемировский. Судно идет медленно по фарватеру и, видимо, эхолотом проверяет дно.
Поиски начались накануне утром около 8 часов после того, как стало известно, что срочник оказался в воде Большой Невки в районе Сампсониевского моста. 19-летний уроженец Калининграда, служивший матросом на «Авроре», шел в колонне от Военно-медицинской академии к крейсеру.
Его мать уверена, что это был несчастный случай. Она рассказала, что в ходе прохождения профосмотра у Вячеслава был один из лучших показателей, психологический тест на стрессоустойчивость 1-й категории и не было конфликтов с сослуживцами.
Военное следствие возбудило уголовное дело по статье «Доведение до самоубийства».