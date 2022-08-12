Тело срочника с «Авроры »так и не нашли в Большой Невке. Возбуждено дело о доведении до самоубийства

Военное следствие разбирается в обстоятельствах трагедии, в результате которой срочник оказался в воде реки в Петербурге.
21-летний юноша был призван месяц назад в Калининграде, стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 12 августа. В Петербурге его определили в матросы, он также занимал должность стрелка отделения охраны. Он оказался в воде Большой Невки накануне около 8 утра, когда строй военнослужащих шел по Сампсониевскому мосту из Военно-медицинской академии на крейсер «Аврора». Пропавший, как раз, проходил службу на крейсере-музее.
Тело молодого человека пока так и не нашли.
Возбуждено уголовное дело по статье «Доведение до самоубийства».