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    Тело срочника с «Авроры »так и не нашли в Большой Невке. Возбуждено дело о доведении до самоубийства

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    9 комментариев

    Военное следствие разбирается в обстоятельствах трагедии, в результате которой срочник оказался в воде реки в Петербурге.

    21-летний юноша был призван месяц назад в Калининграде, стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 12 августа. В Петербурге его определили в матросы, он также занимал должность стрелка отделения охраны. Он оказался в воде Большой Невки накануне около 8 утра, когда строй военнослужащих шел по Сампсониевскому мосту из Военно-медицинской академии на крейсер «Аврора». Пропавший, как раз, проходил службу на крейсере-музее.

    Тело молодого человека пока так и не нашли.

    Возбуждено уголовное дело по статье «Доведение до самоубийства».

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    PapaKarlo12 Авг 2022 в 10:20
    На почве внезапно возникших личных неприязненных отношений, вдруг сиганул в воду... И был таков... Судя по всему, психич неадекватный призывник. Кого набирают в охрану на "Аврору"? Такие могут накинуться на посетителей крейсера и покалечить
    +0−1
    ProstoZloy12 Авг 2022 в 10:10
    Почему сразу "доведение до самоубийства"? Может быть, следуют изучить медицинскую карту этого человека ДО момента прохождения им призывной медкомиссии?
    +0−1
    фру12 Авг 2022 в 09:03
    Нелюди.
    +6−1
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