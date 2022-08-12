«Это несчастный случай». Мать рассказала о матросе с «Авроры», тело которого ищут в Большой Невке

Родные 19-летнего матроса Вячеслава Демиденко уверены, что то, что он оказался в воде Большой Невки не самоубийство, а несчастный случай.
Об этом в разговоре с «Фонтанкой» рассказала мать срочника из Калининграда 12 августа.
По её словам, сын, прежде чем попасть на крейсер «Аврора» прошёл проф.отбор. После него командир сказал, что у срочника один из лучших показателей, психологический тест на стресоустойчивость 1 категории. Все сослуживцы отзываются о Вячеславе только положительно, никаких конфликтов никогда не было, уверены родители. Командир, тоже говорит , что он был замечательный парень.
До того, как пойти в армию Демиденко закончил Балтийский федеральный университет имени Иммануила Канта, учился хорошо, сам писал диплом и защитил его на отлично.
В июле 2022 года, как писала «Фонтанка», молодого человека из Калининграда направили для прохождения службы в Петербурге. Его определили в матросы, он также занимал должность стрелка отделения охраны.
Трагедия произошла накануне около 8 утра, когда строй военнослужащих шел по Сампсоениевскому мосту от Военно-медицинской академии к крейсеру. Поиски молодого человека в воде вчера ничего не дали. Они продолжатся сегодня.
Военное следствие возбудило уголовное дело по статье «доведение до самоубийства».