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    «Это несчастный случай». Мать рассказала о матросе с «Авроры», тело которого ищут в Большой Невке

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    6 комментариев

    Родные 19-летнего матроса Вячеслава Демиденко уверены, что то, что он оказался в воде Большой Невки не самоубийство, а несчастный случай.

    Об этом в разговоре с «Фонтанкой» рассказала мать срочника из Калининграда 12 августа.

    По её словам, сын, прежде чем попасть на крейсер «Аврора» прошёл проф.отбор. После него командир сказал, что у срочника один из лучших показателей, психологический тест на стресоустойчивость 1 категории. Все сослуживцы отзываются о Вячеславе только положительно, никаких конфликтов никогда не было, уверены родители. Командир, тоже говорит , что он был замечательный парень.

    Фото: Из личного архива
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    До того, как пойти в армию Демиденко закончил Балтийский федеральный университет имени Иммануила Канта, учился хорошо, сам писал диплом и защитил его на отлично.

    В июле 2022 года, как писала «Фонтанка», молодого человека из Калининграда направили для прохождения службы в Петербурге. Его определили в матросы, он также занимал должность стрелка отделения охраны.

    Трагедия произошла накануне около 8 утра, когда строй военнослужащих шел по Сампсоениевскому мосту от Военно-медицинской академии к крейсеру. Поиски молодого человека в воде вчера ничего не дали. Они продолжатся сегодня.

    Военное следствие возбудило уголовное дело по статье «доведение до самоубийства».

    Фото: Из личного архива

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    Комментарии 6

    фру12 Авг 2022 в 10:39
    Канеш всякое бывает, но не верю. Вся жизнь впереди предстояла..
    +0−0
    vic_5e4cd1938d1a812 Авг 2022 в 10:38
    Соболезнования ...
    " ... сам писал диплом ..."
    Что имеется ввиду? Не купил, не писали за него? Это теперь, видимо, редкое достоинство.
    +0−0
    DEMOMON12 Авг 2022 в 10:32
    Какая-то дичь, честно говоря.
    +0−0
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