«Это несчастный случай». Мать рассказала о матросе с «Авроры», тело которого ищут в Большой Невке

Родные 19-летнего матроса Вячеслава Демиденко уверены, что то, что он оказался в воде Большой Невки не самоубийство, а несчастный случай.



Об этом в разговоре с «Фонтанкой» рассказала мать срочника из Калининграда 12 августа.



По её словам, сын, прежде чем попасть на крейсер «Аврора» прошёл проф.отбор. После него командир сказал, что у срочника один из лучших показателей, психологический тест на стресоустойчивость 1 категории. Все сослуживцы отзываются о Вячеславе только положительно, никаких конфликтов никогда не было, уверены родители. Командир, тоже говорит , что он был замечательный парень.