После смерти юного хоккеиста на тренировке в Петербурге возбуждено дело

В Петроградском районе Петербурга в четверг, 11 августа, погиб юный хоккеист на тренировке — шайба ударила его в грудь, остановив сердце.
Как стало известно 12 августа, СК по Петербургу возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»). По предварительной информации, 14-летнему мальчику во время тренировки под защитный доспех спортивного обмундирования попала шайба.
Сейчас следователи выясняют все обстоятельства произошедшего.
Как рассказала «Фонтанке» читательница, юношеская команда тренировалась во Дворце спорта на Ждановской, 2, вечером 11 августа. Со слов наблюдавших за тренировкой, после удара подросток упал, произошла остановка дыхания, скорая приехала через двадцать минут.