В Петербурге юного хоккеиста убило шайбой, у него остановилось сердце

Юный хоккеист погиб в результате несчастного случая на тренировке в Петроградском районе Петербурга 11 августа. Шайба ударила его в грудь, остановив сердце.

Как сообщают в хоккейном клубе, на тренировке команды школы СКА во время одного из упражнений после щелчка защитника шайба попала игроку в область сердца.

«Врач команды незамедлительно оказал помощь хоккеисту и вызвал скорую, которая провела все реанимационные мероприятия. Сердце смогли запустить, его доставили в больницу, но спасти мальчика не удалось», — говорится на сайте клуба.