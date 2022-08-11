В Петербурге юного хоккеиста убило шайбой, у него остановилось сердце

Юный хоккеист погиб в результате несчастного случая на тренировке в Петроградском районе Петербурга 11 августа. Шайба ударила его в грудь, остановив сердце.
Как сообщают в хоккейном клубе, на тренировке команды школы СКА во время одного из упражнений после щелчка защитника шайба попала игроку в область сердца.
«Врач команды незамедлительно оказал помощь хоккеисту и вызвал скорую, которая провела все реанимационные мероприятия. Сердце смогли запустить, его доставили в больницу, но спасти мальчика не удалось», — говорится на сайте клуба.
Как рассказала «Фонтанке» читательница, юношеская команда тренировалась во дворце спорта на Ждановской, 2, вечером 11 августа. Со слов наблюдавших за тренировкой, после удара подросток упал, произошла остановка дыхания, скорая приехала через двадцать минут.
СКА выражает соболезнования семье и друзьям спортсмена.
Погибшему подростку было 14 лет. Играть за СКА он начал в 2015 году, прошлый сезон выступал за «Динамо», недавно вернулся в родной клуб. На лёд выходил нападающим.
В СКА сообщили, что проведут внутреннее расследование. Семье мальчика обещают оказать всю необходимую помощь.