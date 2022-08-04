В Петербурге отменена лекция популяризатора науки Аси Казанцевой — в вину ей ставят пацифизм

Лекция популяризатора науки Аси Казанцевой, планировавшаяся на Ленполиграфмаше, не состоится в назначенную дату на названной площадке. Выступление популярного просветителя должно было пройти 11 августа, его тема — «Социальный мозг: поиск грани между сотрудничеством и конформизмом» или, говоря проще, почему человек может пойти на страшные вещи ради социального одобрения, какую роль в этом играет наш мозг и возможно ли этому противостоять.

Как стало известно «Фонтанке» 4 августа, выступление не состоится, продажи билетов (их, по сведениям организаторов, было продано полторы сотни) остановлены. Организаторы пытаются найти альтернативную площадку.

На Ленполиграфмаше «Фонтанке» заявили, что информация о планах провести вечер Аси Казанцевой на их площадке «недостоверна»: переговоры с организаторами велись, но «никаких договорных отношений» с устроителями не было.



При этом организаторы, со своей стороны, объяснили, что договор на аренду составлялся, деньги переводились — но с нарушением срока на один день, и были возвращены. При этом заключать новый договор, который бы позволил формально соблюсти сроки, площадка не стала.

