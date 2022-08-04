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    Лекции

    В Петербурге отменена лекция популяризатора науки Аси Казанцевой — в вину ей ставят пацифизм

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    Лекция популяризатора науки Аси Казанцевой, планировавшаяся на Ленполиграфмаше, не состоится в назначенную дату на названной площадке. Выступление популярного просветителя должно было пройти 11 августа, его тема — «Социальный мозг: поиск грани между сотрудничеством и конформизмом» или, говоря проще, почему человек может пойти на страшные вещи ради социального одобрения, какую роль в этом играет наш мозг и возможно ли этому противостоять.

    Как стало известно «Фонтанке» 4 августа, выступление не состоится, продажи билетов (их, по сведениям организаторов, было продано полторы сотни) остановлены. Организаторы пытаются найти альтернативную площадку.

    На Ленполиграфмаше «Фонтанке» заявили, что информация о планах провести вечер Аси Казанцевой на их площадке «недостоверна»: переговоры с организаторами велись, но «никаких договорных отношений» с устроителями не было.

    При этом организаторы, со своей стороны, объяснили, что договор на аренду составлялся, деньги переводились — но с нарушением срока на один день, и были возвращены. При этом заключать новый договор, который бы позволил формально соблюсти сроки, площадка не стала.

    Сложности с организацией выступлений Аси Казанцевой, по данным «Фонтанки», организаторы испытывали неоднократно на протяжении нескольких недель — хотя лектор и не фигурировала в списке «запрещенных» артистов. Государственные площадки отказывали сразу на этапе согласования мероприятия, негосударственные — позже, зачастую — «на всякий случай». Одновременно с Петербургом отменено выступление научного журналиста в Новгороде.

    В телеграм-каналах, призывающих к «охоте на ведьм», фамилия Казанцевой фигурировала неоднократно — из-за ее пацифистской позиции по отношению к специальной военной операции.

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