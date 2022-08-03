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    Huawei остановила продажи в официальном интернет-магазине VMALL в России

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    Китайский производитель смартфонов и ноутбуков Huawei остановил продажи в своем официальном интернет-магазине VMALL в России. Как говорится на его сайте, магазин перестал работать с 1 августа. Сделать заказ нельзя также в мобильном приложении.

    «Заказы, размещенные ранее в интернет-магазине Vmall, будут доставлены в обычном режиме», — говорится в сообщении. При этом на товары, которые уже были приобретены в Vmall, будет продолжать действовать гарантия.

    Причины прекращения продаж не называются. В начале июня Huawei начала закрывать магазины в России. Сообщалось, что основная причина — нехватка продукции на складах, а также падение спроса на смартфоны.

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