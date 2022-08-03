Huawei остановила продажи в официальном интернет-магазине VMALL в России

Китайский производитель смартфонов и ноутбуков Huawei остановил продажи в своем официальном интернет-магазине VMALL в России. Как говорится на его сайте, магазин перестал работать с 1 августа. Сделать заказ нельзя также в мобильном приложении.



«Заказы, размещенные ранее в интернет-магазине Vmall, будут доставлены в обычном режиме», — говорится в сообщении. При этом на товары, которые уже были приобретены в Vmall, будет продолжать действовать гарантия.

