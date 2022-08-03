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    Корпус супертраулера «Механик Маслак» горел на площади 800 квадратов во время проведения работ по гидроизоляции

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    Около 800 квадратных метров корпуса рыболовецкого траулера «Механик Маслак» горело на Адмиралтейских верфях.

    Само судно, как стало известно «Фонтанке» 3 августа, проходило у пятого причала предприятия пуско-наладочные работы. Огонь возник во время проведения работ по гидроизоляции.

    Сумма материального ущерба устанавливается.

    «Фонтанка» писала, что супертраулер загорелся накануне около 11:20. Люди успели покинуть судно. Пожару был присвоен второй номер сложности, на месте работали 14 расчетов. Возгорание ликвидировали за три часа.

    «Фонтанка» показывала , как происходило тушение огня.

    У сотрудников правоохранительных органов возникли вопросы к исполнению техники безопасности.

    В пресс-службе Адмиралтейских верфей сообщили, что в горевшем отсеке не было критичного для службы судна оборудования, на сроки строительства и сдачи судна инцидент влияние не окажет.

    «Механик Маслак» — второе судно в серии больших морозильных траулеров проекта СТ-192, строящееся на Адмиралтейских верфях по заказу Русской рыбопромышленной компании. Супертраулер, как называют его в РРПК, заложен в апреле 2019 года и спущен на воду в июне 2020 года, сейчас он находится на этапе достройки на воде. Ещё два траулера той же серии — «Капитан Мартынов» и головной «Капитан Вдовиченко» — можно рассмотреть на фото рядом с ним.

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