Корпус супертраулера «Механик Маслак» горел на площади 800 квадратов во время проведения работ по гидроизоляции

Около 800 квадратных метров корпуса рыболовецкого траулера «Механик Маслак» горело на Адмиралтейских верфях.



Само судно, как стало известно «Фонтанке» 3 августа, проходило у пятого причала предприятия пуско-наладочные работы. Огонь возник во время проведения работ по гидроизоляции.



Сумма материального ущерба устанавливается.



«Фонтанка» писала, что супертраулер загорелся накануне около 11:20. Люди успели покинуть судно. Пожару был присвоен второй номер сложности, на месте работали 14 расчетов. Возгорание ликвидировали за три часа.

