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    «Адмиралтейские верфи» прокомментировали пожар на супертраулере. К технике безопасности есть вопросы

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    Фото: Валентин Егоршин/«Фонтанка.ру»
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    Через два часа после начала пожара на траулере в «Адмиралтейских верфях» подтвердили, что тушат строящийся «Механик Маслак». Площадь возгорания уточняется, но, как утверждают, опасности для важного оборудования нет.

    Как сообщили в пресс-службе верфей, 2 августа при проведении плановых работ произошло возгорание в мучном трюме большого морозильного рыболовного траулера.

    «Все системы пожаротушения сработали, очаг возгорания был локализован. С судна эвакуированы все работники, пострадавших нет. В трюме отсутствует критичное оборудование, на сроки строительства и сдачи судна инцидент влияние не окажет», - комментируют в пресс-службе.

    На месте продолжают работать пожарные предприятия и 58 сотрудников ГУ МЧС по Петербургу.

    О локализации пожара, сигнал о котором поступил на пульт спасателей в 11:25, «Адмиралтейские верфи» сообщили к полудню. По данным МЧС, с этим объявлением предприятие поторопилось на полтора часа.

    «В 13.30 возгорание на строящемся рыболовецком траулере локализовано», - уточняют в ведомстве.

    Причину случившегося верфи пока не называют. По данным «Фонтанки», правоохранители рассматривают версию о нарушении техники безопасности при ремонте.

    Фото: Валентин Егоршин/«Фонтанка.ру»

    «Механик Маслак» - второе судно в серии больших морозильных траулеров проекта СТ-192, строящееся на Адмиралтейских верфях по заказу «Русской рыбопромышленной компании». Супертраулер, как называют его в РРПК, заложен в апреле 2019 года и спущен на воду в июне 2020 года, сейчас он находится на этапе достройки на воде. Ещё два траулера той же серии - «Капитан Мартынов» и головной «Капитан Вдовиченко» - можно рассмотреть на фото рядом с ним.

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