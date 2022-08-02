«Адмиралтейские верфи» прокомментировали пожар на супертраулере. К технике безопасности есть вопросы

Через два часа после начала пожара на траулере в «Адмиралтейских верфях» подтвердили, что тушат строящийся «Механик Маслак». Площадь возгорания уточняется, но, как утверждают, опасности для важного оборудования нет.



Как сообщили в пресс-службе верфей, 2 августа при проведении плановых работ произошло возгорание в мучном трюме большого морозильного рыболовного траулера.



«Все системы пожаротушения сработали, очаг возгорания был локализован. С судна эвакуированы все работники, пострадавших нет. В трюме отсутствует критичное оборудование, на сроки строительства и сдачи судна инцидент влияние не окажет», - комментируют в пресс-службе.

