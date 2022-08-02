Смольный объяснил, как исправить категорию дома на портале «Наш Санкт-Петербург»

Жилищный комитет 2 августа дал пояснения относительно взволновавшего петербуржцев вопроса категории их домов на портале «Наш Санкт-Петербург», а именно «Хрущевки панельные 1957–1970 г.г.». Чтобы сменить категорию, нужно обратиться в администрацию района.



Любой житель города может зайти на государственный портал «Наш Санкт-Петербург», ввести в поиске дома свой адрес и посмотреть категорию своего дома. Категории определены на основании технико-экономических паспортов многоквартирных домов (ТЭП МКД), рассказали в комитете.