Смольный объяснил, как исправить категорию дома на портале «Наш Санкт-Петербург»

Жилищный комитет 2 августа дал пояснения относительно взволновавшего петербуржцев вопроса категории их домов на портале «Наш Санкт-Петербург», а именно «Хрущевки панельные 1957–1970 г.г.». Чтобы сменить категорию, нужно обратиться в администрацию района.
Любой житель города может зайти на государственный портал «Наш Санкт-Петербург», ввести в поиске дома свой адрес и посмотреть категорию своего дома. Категории определены на основании технико-экономических паспортов многоквартирных домов (ТЭП МКД), рассказали в комитете.
«Если жители дома не согласны с данными, представленными в технико-экономическом паспорте, они могут обратиться в администрацию района для корректировки данных», — отмечают в Жилкоме.
Ранее горожан взволновало, когда они начали находить на портале в категории панельных хрущевок 1957–1970 годов постройки (а именно она — кандидаты в новую программу реновации), попали и дома 1971 года постройки, и кирпичные, и 7- и 9-этажки. После возросшего спроса на проверку этой информации сайт портала «ушел» на «технические работы».
В комитете ранее подчеркнули, что в программу развития территорий (КРТ) могут попасть только панельные пятиэтажки. Дома другой высотности, а также кирпичные в КРТ попасть не могут.