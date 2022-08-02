Жилищный комитет: кандидат в КРТ — только панельные пятиэтажки

Жилищный комитет разъяснил, что указанные на портале «Наш Санкт-Петербург» категории домов, в частности «Хрущевки панельные, 1957–1970 гг.», не имеют отношения к новой программе реновации, и записанные в эту категорию дома не являются автоматически кандидатами в программу развития территорий (КРТ). В программу не могут попасть ни кирпичные, ни 7-этажные, ни 9-этажные дома.

«Это технико-экономические показатели дома, которые можно посмотреть онлайн по каждому дому, забив в поисковике на портале адрес дома. Эти технико-экономические паспорта были разработаны в период с 2006-го по 2014 год. То есть формирование этих паспортов было завершено в 2014 году», — сообщили в ведомстве.