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    Жилищный комитет: кандидат в КРТ — только панельные пятиэтажки

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    Жилищный комитет разъяснил, что указанные на портале «Наш Санкт-Петербург» категории домов, в частности «Хрущевки панельные, 1957–1970 гг.», не имеют отношения к новой программе реновации, и записанные в эту категорию дома не являются автоматически кандидатами в программу развития территорий (КРТ). В программу не могут попасть ни кирпичные, ни 7-этажные, ни 9-этажные дома.

    «Это технико-экономические показатели дома, которые можно посмотреть онлайн по каждому дому, забив в поисковике на портале адрес дома. Эти технико-экономические паспорта были разработаны в период с 2006-го по 2014 год. То есть формирование этих паспортов было завершено в 2014 году», — сообщили в ведомстве.

    На вопрос, корректно ли утверждение, что указанная на портале «Наш Санкт-Петербург» категория дома «хрущевки» панельные, постройки 1957–1970 гг.» не значит, что дом является кандидатом в КРТ, в комитете ответили утвердительно. «Кандидаты в КРТ — только панельные пятиэтажки», — добавили в ведомстве, подчеркнув, что ни семиэтажные, ни девятиэтажные, ни кирпичные дома не могут попасть в программу КРТ.

    В жилищном комитете высказали предположение, что паника среди жителей наводится специально.

    Ранее «Фонтанка» сообщила, что петербуржцы начали массово находить свои дома, в том числе 9-этажные, в категории «Хрущевки панельные, 1957–1970 гг.».

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