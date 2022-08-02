Интерес горожан к реновации обвалил портал «Наш Санкт-Петербург»

После того, как горожане начали массово заходить на портал «Наш Санкт-Петербург» и проверять, попадает ли их дом в категорию «Хрущевки панельные, 1957–1970 гг.», сервис перестал быть доступен днем 2 августа.



На главной странице висит объявление, что «Портал на обслуживании. На портале «Наш Санкт-Петербург» ведутся технические работы».