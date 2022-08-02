    Пробки

    5/10

    usd62.05eur63.25
    ТЕМА ДНЯ

    Кандидаты на реновацию

    Ужас от ВЦИОММедведев этого не делалНовая цена ОСАГООбраз жизниДуховный путь 2.0ТуризмОбразованиеПодбираем вузПромышленный ПетербургВакансии

    Интерес горожан к реновации обвалил портал «Наш Санкт-Петербург»

    3999
    3 комментария

    После того, как горожане начали массово заходить на портал «Наш Санкт-Петербург» и проверять, попадает ли их дом в категорию «Хрущевки панельные, 1957–1970 гг.», сервис перестал быть доступен днем 2 августа.

    На главной странице висит объявление, что «Портал на обслуживании. На портале «Наш Санкт-Петербург» ведутся технические работы».

    Фото: Скриншот сайта gorod.gov.spb.ru
    ПоделитьсяПоделиться

    Ранее «Фонтанка» рассказала, что петербуржцы начали находить свои дома в категории «Хрущевки панельные, 1957–1970 гг.», это определение полностью соответствует определению домов — кандидатов в нашумевшую новую программу реновации (программу комплексного развития территории, КРТ). Причем в этой категории значатся также дома 1971 года постройки, а также кирпичные, 7-, 9- и даже 12-этажные жилые дома. Это вызвало ажиотаж среди читателей «Фонтанки», в редакцию присылают десятки обращений о подобных ситуациях.

    В жилищном комитете разъяснили, что это данные из технико-экономических показателей дома, которые были разработаны в период с 2006-го по 2014 год, то есть задолго до принятия закона о КРТ. В ведомстве заверили, что ни кирпичные дома, ни девятиэтажки, ни семиэтажки не могут попасть под реновацию, а кандидатами в КРТ являются только панельные пятиэтажки.

    Фото: Скриншот сайта gorod.gov.spb.ru

    Больше интересных новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    панельные домареновацияснос пятиэтажкихрущевки
    ЛАЙК1
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ3
    ПЕЧАЛЬ0

    ПОДЕЛИТЬСЯ

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    Комментарии 3

    читать все комментариидобавить комментарий
    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    3
    close