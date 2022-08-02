Интерес горожан к реновации обвалил портал «Наш Санкт-Петербург»

После того, как горожане начали массово заходить на портал «Наш Санкт-Петербург» и проверять, попадает ли их дом в категорию «Хрущевки панельные, 1957–1970 гг.», сервис перестал быть доступен днем 2 августа.
На главной странице висит объявление, что «Портал на обслуживании. На портале «Наш Санкт-Петербург» ведутся технические работы».
Ранее «Фонтанка» рассказала, что петербуржцы начали находить свои дома в категории «Хрущевки панельные, 1957–1970 гг.», это определение полностью соответствует определению домов — кандидатов в нашумевшую новую программу реновации (программу комплексного развития территории, КРТ). Причем в этой категории значатся также дома 1971 года постройки, а также кирпичные, 7-, 9- и даже 12-этажные жилые дома. Это вызвало ажиотаж среди читателей «Фонтанки», в редакцию присылают десятки обращений о подобных ситуациях.
В жилищном комитете разъяснили, что это данные из технико-экономических показателей дома, которые были разработаны в период с 2006-го по 2014 год, то есть задолго до принятия закона о КРТ. В ведомстве заверили, что ни кирпичные дома, ни девятиэтажки, ни семиэтажки не могут попасть под реновацию, а кандидатами в КРТ являются только панельные пятиэтажки.