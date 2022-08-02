    Пробки

    3/10

    usd62.05eur63.25
    ТЕМА ДНЯ

    В Петербурге снова расчленили

    Ужас от ВЦИОММедведев этого не делалНовая цена ОСАГООбраз жизниДуховный путь 2.0ТуризмОбразованиеПодбираем вузПромышленный ПетербургВакансии

    Страховая группа «СОГАЗ» продает сеть клиник «СОГАЗ Медицина», чтобы снять риски

    2071
    3 комментария

    Страховая группа «СОГАЗ» продает сеть клиник «СОГАЗ Медицина», чтобы снять риски санкционных ограничений, наложенных на компанию. Сообщается, что новыми владельцами станут менеджеры с большим опытом управления медицинскими проектами.

    При этом СК «СОГАЗ» обещает остаться «ключевым партнером во взаимодействии с клиниками, входящими в состав проданных активов, а также крупнейшим поставщиком страховых медицинских услуг на российском рынке», сообщает 2 августа пресс-служба компании.

    Страховая группа «СОГАЗ» — крупнейший в России страховщик федерального уровня, в том числе медицинский. Она занимает большую долю рынка добровольного и обязательного (43 миллиона застрахованных) медицинского страхования. Параллельно компания развивала медицинский бизнес. «СОГАЗ МЕДИЦИНА» — это санаторий «Белые ночи» в Сестрорецке и шесть частных многопрофильных клиник, в том числе получающих федеральное финансирование на высокотехнологичную медицинскую помощь жителям разных регионов России. Две клиники — в Санкт-Петербурге, одна — в Ленинградской области, одна — в Геленджике, одна — в Томске и амбулаторный центр (поликлиника) в Нижнекамске.

    Сейчас в Ленинградской области (Юкки Всеволожского района) строится крупнейший в России многопрофильный медицинский комплекс с первым в России и Восточной Европе центром карбоновой терапии для лечения онкологических заболеваний. Его строят группа клиник «СОГАЗ Медицина» и АО «НОМЕКО». Генеральный директор «НОМЕКО» Владислав Баранов владеет 25 % ООО «Международный медицинский центр «СОГАЗ» (название юридического лица, управляющего сетью «СОГАЗ-Медицина»). Еще 24 % — у Инги Хабалаевой. 51 % до сих пор принадлежал АО «СОГАЗ», находящемуся под европейскими санкциями в связи с тем, что компания страховала строительство железнодорожной инфраструктуры между мостом через Керченский пролив и портом Тамань.

    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ1
    ГНЕВ1
    ПЕЧАЛЬ1

    ПОДЕЛИТЬСЯ

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    Комментарии 3

    читать все комментариидобавить комментарий
    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    3
    close