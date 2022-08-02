Страховая группа «СОГАЗ» продает сеть клиник «СОГАЗ Медицина», чтобы снять риски санкционных ограничений, наложенных на компанию. Сообщается, что новыми владельцами станут менеджеры с большим опытом управления медицинскими проектами.
При этом СК «СОГАЗ» обещает остаться «ключевым партнером во взаимодействии с клиниками, входящими в состав проданных активов, а также крупнейшим поставщиком страховых медицинских услуг на российском рынке», сообщает 2 августа пресс-служба компании.
Страховая группа «СОГАЗ» — крупнейший в России страховщик федерального уровня, в том числе медицинский. Она занимает большую долю рынка добровольного и обязательного (43 миллиона застрахованных) медицинского страхования. Параллельно компания развивала медицинский бизнес. «СОГАЗ МЕДИЦИНА» — это санаторий «Белые ночи» в Сестрорецке и шесть частных многопрофильных клиник, в том числе получающих федеральное финансирование на высокотехнологичную медицинскую помощь жителям разных регионов России. Две клиники — в Санкт-Петербурге, одна — в Ленинградской области, одна — в Геленджике, одна — в Томске и амбулаторный центр (поликлиника) в Нижнекамске.
Сейчас в Ленинградской области (Юкки Всеволожского района) строится крупнейший в России многопрофильный медицинский комплекс с первым в России и Восточной Европе центром карбоновой терапии для лечения онкологических заболеваний. Его строят группа клиник «СОГАЗ Медицина» и АО «НОМЕКО». Генеральный директор «НОМЕКО» Владислав Баранов владеет