Подсчитать и прослезиться. Сколько потерял иностранный бизнес, решивший покинуть Россию

Фото: Артем Геодакян/ТАСС Поделиться Поделиться





Международные компании, решившие отказаться от бизнеса в России из-за спецоперации на Украине, подсчитали потери в своих финансовых отчетах. Общий счет идет на десятки миллиардов долларов.

С начала спецоперации на Украине ряд международных компаний остановил производство в России и затем начал избавляться от бизнеса, передавая его местным игрокам. Суммы сделок не раскрывались, однако, по мнению экспертов, активы навряд ли удавалось продать по рыночной стоимости. Помимо этого, компании несли расходы на плату сотрудникам за время простоя и убытки от прекращения деятельности.



К примеру, автоконцерн Renault оценил потери по итогам первого полугодия в 2,3 млрд евро ($2,4 млрд). «Чистый убыток от прекращения деятельности составил 2,3 млрд евро в связи с неденежной корректировкой из-за прекращения промышленной активности в России», — говорится в отчетности. Renault объявил о приостановке работы в России в феврале 2022 года из-за проблем с логистикой. В мае компания передала свои российские активы в государственную собственность: доля в АвтоВАЗе перешла ФГУП НАМИ, завод «Рено Россия» — городу Москве.



Потери McDonald's в результате ухода из России составили $1,2 млрд. Компания приостановила работу в России всех 850 своих ресторанов, а затем продала бизнес одному из своих франчайзи — компании «Гид» бизнесмена Александра Говора. После этого они возобновили работу под брендом «Вкусно — и точка».

Компания British American Tobacco (BAT), ранее сообщившая об уходе из России, оценила свои потери в 957 миллионов фунтов стерлингов (около $1,2 млрд).

На заводе в Петербурге BAT выпускает сигареты марок Dunhill, Kent, Lucky Strike, Pall Mall и другие. Весной 2022 года стало известно, что компания передаст бизнес в России в управление дистрибьютору — ГК СНС. В СПАРК смена собственника пока не зарегистрирована.



Финский производитель шин оценил потери от обесценивания активов в России в 300 млн евро. Ранее компания заявляла, что подразделение в России будет работать в «автономном режиме». По всей вероятности, речь идет о передаче менеджменту.

Убытки зафиксировали и производители алкоголя. Британская компания Diageo, в портфель которой входит виски Johnnie Walker, водка Smirnoff, ликер Baileys, ром Captain Morgan, джин Tanqueray, а также пиво Guinness, оценила потери от ухода из России в 146 млн фунтов стерлингов ($180 млн) за прошедший финансовый год. «Последствием сворачивания деятельности в России стали убытки в размере 146 млн фунтов стерлингов, в том числе из-за обесценивания бренда Bell's», — говорится в отчете компании. Ранее британская компания объявила о сокращении своей коммерческой деятельности в России. Поставки напитков под брендами Diageo прекратились.



Бельгийский производитель пива AB InBev потеряет из-за планируемой продажи активов в России $1,1 млрд. Компании принадлежит более 500 пивных брендов, в том числе Budweiser, Corona, Stella Artois, Beck's, Hoegaarden, Leffe, Brahma, Jupiler и др.

Ранее компания объявила о решении продать неконтролирующую долю в российской AB InBev Efes другому совладельцу — турецкой Anadolu Efes. Также в AB InBev сообщили, что не будут получать финансовую выгоду от владения долей. В России у компании 11 пивоваренных заводов. Портфель включает локальные бренды «Клинское», «Старый мельник из бочонка» и другие.



Датский Carlsberg потеряет около 9,5 млрд датских крон ($1,4 млрд) из-за решения продать бизнес в России. «Чистые активы, относящиеся к бизнесу в России, переоцениваются по актуальной стоимости, что в настоящее время привело к списанию примерно на 9,5 млрд датских крон»,— говорится в сообщении. Ранее Carlsberg Group выставила на продажу российский бизнес «Балтика», но сделка пока не состоялась.

Об убытках отчитались также ИТ-компании. Microsoft потеряла $126 млн из-за значительного сокращения своей деятельности в России, рассказала компания в отчетности. В эту сумму входят средства, которые были списаны как безнадежные долги, прочие списанные активы, а также выплаты выходных пособий.



Немецкий производитель программного обеспечения SAP оценил потери от прекращения деятельности в России в 350 млн евро ($360 млн). Согласно данным SAP, около 120 млн евро разработчик ПО потерял из-за расходов на реструктуризацию и связанных с ней выплат выходных пособий сотрудникам в России и Белоруссии, а также из-за дальнейшего обесценения активов.



Платежный оператор Masterсard насчитал убытки из-за сворачивания бизнеса в России в размере $30 млн, к концу года они могут вырасти почти до $40 млн, сообщила компания.

Платежная система Visa в своем квартальном отчете оценила потери от ухода из России в $35 млн. Эти средства были потрачены на «деконсолидацию» российской дочерней структуры. Еще $25 млн составили расходы на поддержку российского и украинского персонала.

Иностранные нефтяные компании рассказали о потерях еще в первом квартале. Так, ВР оценила чистый убыток от выхода из пакета акций «Роснефти» в $20,4 млрд. TotalEnergies потеряла $4,1 млрд, Shell — $3,9 млрд. Последняя уточняла, что речь о расходах от списаний по совместным предприятиям в России и маркетинговым активам, а также по кредитованию проектов «Северный поток-2» и «Сахалин-2».



ExxonMobil оценила потери от выхода из проекта «Сахалин-1» в $3,4 млрд. Правление немецкой Wintershall Dea AG, главного партнера «Газпрома» в Европе, спишет финансирование «Северного потока-2» в размере около 1 млрд евро. Общий объем списаний компании по российским активам может составить около 2 миллиардов евро.

Норвежская Equinor отразила чистый убыток от списания российских активов на уровне $1,08 млрд. Уход из России означал для нее потерю 88 млн баррелей, или 1,6% нефтяного эквивалента запасов.

Итого совокупные потери отчитавшихся компаний можно оценить примерно в $40 млрд. Ранее Wall Street Journal оценил убытки покидающих Россию международных игроков в $59 млрд. Однако ряд организаций, уже продавших бизнес или заявивших о прекращении деятельности, еще не подводил финансовые итоги. К примеру, после завершения распродажи остановят деятельность в России сеть IKEA и продавец одежды H&M.

Галина Бояркова,

«Фонтанка.ру»

