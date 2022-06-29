Nokian Tyres может продолжить работу в России в автономном режиме

Финский концерн по производству шин Nokian Tyres, накануне заявивший об уходе из России, может продолжить операционную деятельность в автономном режиме. Соответствующие предложения подготовил менеджмент российского офиса концерна, говорится в заявлении, опубликованном на сайте компании 29 июня.



«Принятые ЕС санкционные ограничения сделали невозможной нашу дальнейшую работу в России в составе концерна Nokian Tyres. Менеджмент российской компании Nokian Tyres подготовил и представил совету директоров концерна предложение о будущем формате работы компании в России в автономном режиме. Мы верим, что принятие этого предложения позволит нам продолжить операционную деятельность в России», — сообщил генеральный директор российского подразделения Андрей Пантюхов.