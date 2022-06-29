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    Nokian Tyres может продолжить работу в России в автономном режиме

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    7 комментариев

    Финский концерн по производству шин Nokian Tyres, накануне заявивший об уходе из России, может продолжить операционную деятельность в автономном режиме. Соответствующие предложения подготовил менеджмент российского офиса концерна, говорится в заявлении, опубликованном на сайте компании 29 июня.

    «Принятые ЕС санкционные ограничения сделали невозможной нашу дальнейшую работу в России в составе концерна Nokian Tyres. Менеджмент российской компании Nokian Tyres подготовил и представил совету директоров концерна предложение о будущем формате работы компании в России в автономном режиме. Мы верим, что принятие этого предложения позволит нам продолжить операционную деятельность в России», — сообщил генеральный директор российского подразделения Андрей Пантюхов.

    По его словам, офис надеется на завершение переговоров с материнской компанией к концу третьего квартала 2022 года. До этого времени компания Nokian Tyres в России продолжит свою работу, в том числе на заводе во Всеволожске.

    Nokian Tyres занимается разработкой и производством шин для легкового, коммерческого и грузового транспорта и тяжелой техники, в том числе для сложных климатических условий. 28 июня компания приняла решение о контролируемом уходе с российского рынка. В тот же день администрация Ленинградской области получила уведомление об увольнении 300 работников завода Nokian Tyres во Всеволожском районе.

    Производственные мощности российского завода концерна составляют примерно 16 миллионов шин в год, доля экспорта занимает более 60 % от общего объема производства российского завода. Как отмечается в сообщении российского подразделения, завод во Всеволожске является крупнейшим шинным заводом в России и самым современным шинным производством в Европе, а также крупнейшим активом финского производителя.

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    Комментарии (7)

    Алик-1
    Как в анекдоте. Англичанин уходит не прощаясь, еврей прощается, но не уходит.
    udrionik
    Это хорошо. Любое закрытие плохо, так как оно прерывает цепочки поставок и другие заводы тоже могут закрыться. Теперь появилась надежда
    252674901
    Это будет , как Лада без АБС и 0 классом экологии.
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