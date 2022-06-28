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    Nokian Tyres уволит 300 работников завода в Ленобласти

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    59 комментариев

    Финский производитель шин Nokian Tyres, ранее заявивший об уходе из России, сообщил администрации Ленинградской области об увольнении 300 работников своего крупнейшего производственного актива — завода во Всеволожском районе. Ранее в компании заявляли, что оценят «различные варианты вывода средств с учетом потребностей местных сотрудников».

    «Администрация Ленинградской области получила уведомление об увольнении 300 работников компании Nokian Tyres по соглашению сторон в июле 2022 года», — говорится в сообщении пресс-службы региональных властей, опубликованном 28 июня.

    В настоящий момент область ожидает от финского производителя «более подробной информации о модели ухода», после чего ее соотнесут с требованиями российского законодательства для выработки комплекса компенсационных мер.

    Nokian Tyres разрабатывает и производит шины для легкового, коммерческого и грузового транспорта и тяжелой техники, в том числе для сложных климатических условий. Завод компании во Всеволожском районе Ленинградской области ежегодно выпускает около 14 миллионов шин в год, что составляет более 80% от всей продукции, производимой концерном.

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    Комментарии (59)

    Piter Russo
    Напрашиваются на введение внешнего управления походу.
    Роман Рассольников
    Ничего страшного пойдут айтишниками работать! Вон уже миллионы обещянных высокотехнологичных рабочих мест создал наш многоувыжаемый падишах!
    IgorSergeevich
    Скоро во Всеволожске будет опасно выходить на улицу после 22.00)
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