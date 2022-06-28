Nokian Tyres уволит 300 работников завода в Ленобласти

Финский производитель шин Nokian Tyres, ранее заявивший об уходе из России, сообщил администрации Ленинградской области об увольнении 300 работников своего крупнейшего производственного актива — завода во Всеволожском районе. Ранее в компании заявляли, что оценят «различные варианты вывода средств с учетом потребностей местных сотрудников».
«Администрация Ленинградской области получила уведомление об увольнении 300 работников компании Nokian Tyres по соглашению сторон в июле 2022 года», — говорится в сообщении пресс-службы региональных властей, опубликованном 28 июня.
В настоящий момент область ожидает от финского производителя «более подробной информации о модели ухода», после чего ее соотнесут с требованиями российского законодательства для выработки комплекса компенсационных мер.
Nokian Tyres разрабатывает и производит шины для легкового, коммерческого и грузового транспорта и тяжелой техники, в том числе для сложных климатических условий. Завод компании во Всеволожском районе Ленинградской области ежегодно выпускает около 14 миллионов шин в год, что составляет более 80% от всей продукции, производимой концерном.