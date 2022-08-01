Магазин H&M в ТРК «Галерея» возобновит работу 3 августа. Распродажи не будет

Флагманский магазин шведской сети H&M в петербургском ТРК «Галерея» возобновит работу 3 августа. Об этом говорится в Telegram-канале торгового комплекса.



«Магазин будет работать в штатном режиме, товары будут продаваться по полной цене», — отмечается в заявлении. По информации «Фонтанки», торговую точку уже активно готовят к открытию, сотрудники наводят порядок.

Ранее в H&M объявили о продаже остатков товара перед окончательным закрытием в России. Открытие магазинов было запланировано на начало августа, конкретная дата не называлась. Покупатели отреагировали соответственно: у магазинов в Москве 1 августа собралось много людей. В Петербурге магазины H&M в этот день не открылись.