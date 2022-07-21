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    Скидок не будет. В H&M рассказали, как будут продавать товары перед уходом из России

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    8 комментариев

    В H&M не будут проводить распродажи со скидками перед закрытием магазинов в России. Купить товары можно будет в августе, но только офлайн. Информация об этом появилась 21 июля на сайте бренда.

    «Мы планируем открывать наши магазины поэтапно в течение августа. Магазины будут работать в штатном режиме, товары будут продаваться по полной цене», — рассказали в компании.

    Об уходе шведского ретейлера модной одежды H&M с российского рынка стало известно 18 июля. Работу в РФ компания приостановила еще в начале марта.

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    Комментарии 8

    hal900021 Июл 2022 в 14:05
    Я могу бесплатно им те шмотки которые у них брал отдать...практически не носил..импульсивные покупки были...))..чет их стиль мне не зашёл..)
    +0-0
    Romatick21 Июл 2022 в 13:55
    Меньше денег будем тратить на всякую ненужную чушь которая забивает шкафы. Я думаю у них и без того продаж было мало. Лично я посещал этот магазин, в лучшем случае, раз в год.
    +0-0
    V7821 Июл 2022 в 13:45
    Нас ждут прекрасные светлые времена
    +1-0
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