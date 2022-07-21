Скидок не будет. В H&M рассказали, как будут продавать товары перед уходом из России

В H&M не будут проводить распродажи со скидками перед закрытием магазинов в России. Купить товары можно будет в августе, но только офлайн. Информация об этом появилась 21 июля на сайте бренда.



«Мы планируем открывать наши магазины поэтапно в течение августа. Магазины будут работать в штатном режиме, товары будут продаваться по полной цене», — рассказали в компании.

Об уходе шведского ретейлера модной одежды H&M с российского рынка стало известно 18 июля. Работу в РФ компания приостановила еще в начале марта.