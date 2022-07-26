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    McDonald's потерял $ 1,2 млрд из-за ухода из России

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    Потери McDonald's в результате ухода из России составили $ 1,2 млрд. Об этом 26 июля пишет ТАСС со ссылкой на отчет компании за второй квартал 2022 года.

    Так, общие расходы «Макдоналдса» за второй квартал составили $ 4,01 млрд. Они увеличились на 25% по сравнению с первым кварталом за счет ухода из РФ. Выручка за апрель-июнь сократилась на 3%, до $ 5,72 млрд. Чистая прибыль снизилась до $ 1,19 млрд.

    Ранее директор «Вкусно — и точка» рассказал, почему в бывших российских «Макдоналдсах» возникли проблемы с картошкой фри. По его словам, все крупнейшие производители этой продукции отказались поставлять ее в Россию.

    Сеть McDonald’s временно закрыла корпоративные рестораны в России из-за событий на Украине 14 марта. Компания пообещала сохранить сотрудников и продолжить платить им зарплаты. «Фонтанка» ранее вспоминала историю появления американского фастфуда в городах России, а читатели рассказывали о своем первом знакомстве с ним.

    После закрытия McDonald’s работу в России продолжили рестораны, управляемые по франшизе компаниями ООО «Развитие Рост», ООО «ГиД», ООО «Региональная сеть предприятий питания» (или ООО СПП). В середине мая компания заявила о решении продать бизнес в России. Наиболее вероятным покупателем источники «Фонтанки» называли одного из российских франчайзи, в частности владельца ООО «ГиД» Александра Говора. Именно к нему в результате и перешла сеть.

    Компания забрала с собой бренд и связанные с ним названия блюд. После длительного перерыва первый ресторан сети под новым названием «Вкусно — и точка» открылся на Пушкинской площади в Москве. У него новый логотип, а из меню исчезли сэндвичи «Биг Мак», «Биг Тейсти» и мороженое «Макфлури». Первые заведения под новым брендом в Петербурге начали открываться 22 июня.

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    Комментарии 10

    Заливщик голосовых планок26 Июл 2022 в 21:16
    "$ 1,2 млрд" - серьёзная сумма. Но, если в процентах (3%), то это вполтора раза меньше, чем оплату за жэкэха подняли.
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