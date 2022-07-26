McDonald's потерял $ 1,2 млрд из-за ухода из России

Потери McDonald's в результате ухода из России составили $ 1,2 млрд. Об этом 26 июля пишет ТАСС со ссылкой на отчет компании за второй квартал 2022 года.



Так, общие расходы «Макдоналдса» за второй квартал составили $ 4,01 млрд. Они увеличились на 25% по сравнению с первым кварталом за счет ухода из РФ. Выручка за апрель-июнь сократилась на 3%, до $ 5,72 млрд. Чистая прибыль снизилась до $ 1,19 млрд.



Ранее директор «Вкусно — и точка» рассказал, почему в бывших российских «Макдоналдсах» возникли проблемы с картошкой фри. По его словам, все крупнейшие производители этой продукции отказались поставлять ее в Россию.

