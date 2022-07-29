Миллиарды евро. Renault подсчитала чистый убыток от ухода из России

Из-за ухода с российского рынка французский производитель автомобилей Renault получил чистый убыток в размере 2,3 млрд евро. Об этом стало известно 29 июля из отчета компании.
«Чистый убыток от прекращения деятельности в размере €2,3 млрд связан с неденежной корректировкой из-за прекращения промышленной активности в России», — сказано в документе.
В середине мая российские активы группы Renault перешли в государственную собственность и были переданы за рубль правительству Москвы. На производстве, принадлежащем французскому автомобилестроителю, теперь будут выпускать автомобили под брендом «Москвич».
По данным источников «Ведомостей», под исторической маркой будут собираться китайские машины.