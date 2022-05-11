Иностранные нефтегазовые компании зафиксировали рекордные убытки от обесценивания российских инвестиций

В первом квартале 2022 года зарубежные нефтегазовые компании потеряли более 40 миллиардов долларов от обесценивания активов в России, сообщает 11 мая «Интерфакс» со ссылкой на данные исследований Wood Mackenzie. Лидеры по убыткам — британская BP, французская TotalEnergies и англо-голландская Shell.

Убытки BP от списаний из-за выхода из бизнеса в России, продажи 19,75% в НК «Роснефть» и отказа от совместных проектов совокупно составили 25,5 миллиарда долларов. Компания прекратит отчитываться о запасах, добыче и прибыли российской НК и планирует выйти из «Таас-Юрях Нефтегазодобычи», «Ермак Нефтегаза» и «Харампурнефтегаза».

TotalEnergies потеряла 4,1 миллиарда долларов. Организация намерена получить разъяснения по санкциям от Евросоюза, по итогам которых ее участие в российских проектах может существенно уменьшиться после второго квартала. Расходы Shell от ухода из российских активов составляют порядка 3,9 миллиарда долларов. Ранее компания оценивала возможные потери в 4–5 миллиардов долларов. Из них в 858 миллионов оценивались расходы от списаний по совместным предприятиям в России и маркетинговым активам, в 1,126 миллиарда — расходы от списаний, относящихся к кредитованию проекта «Северный поток-2», в 1,6 миллиарда — списания в проекте «Сахалин-2». ExxonMobil оценивает потери от выхода из проекта «Сахалин-1» в 3,4 миллиарда долларов. Доказанные запасы компании могут снизиться на 150 миллионов баррелей нефтяного эквивалента. Согласно финансовому отчету организации, на конец 2021 года совокупный объем доказанных запасов ExxonMobil составлял 18,5 миллиарда баррелей нефтяного эквивалента. Снижение, таким образом, составит около 1%.