Нетрезвого темнокожего мужчину избили двое в центре Петербурга. Очевидцы уверяют, что его приняли за враждебного американца

Полиция Центрального района задержала двух бывалых за нападение на темнокожего мужчину. Пока они сидят в камере, пострадавший скрылся из больницы в неизвестном направлении.

В службу 112 очевидцы избиения позвонили накануне около одиннадцати вечера, стало известно «Фонтанке» 1 августа. Они сообщали, что у дома 8 по 1-й Советской улице двое мужчин бросились с кулаками на темнокожего прохожего. Очевидцы рассказали ресурсу «Мегаполис», что драчуны кричали, что мужчина американец, а его земляки убивают наших солдат. От ударов мужчина упал на асфальт и потерял сознание.

