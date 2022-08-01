Нетрезвого темнокожего мужчину избили двое в центре Петербурга. Очевидцы уверяют, что его приняли за враждебного американца

Полиция Центрального района задержала двух бывалых за нападение на темнокожего мужчину. Пока они сидят в камере, пострадавший скрылся из больницы в неизвестном направлении.
В службу 112 очевидцы избиения позвонили накануне около одиннадцати вечера, стало известно «Фонтанке» 1 августа. Они сообщали, что у дома 8 по 1-й Советской улице двое мужчин бросились с кулаками на темнокожего прохожего. Очевидцы рассказали ресурсу «Мегаполис», что драчуны кричали, что мужчина американец, а его земляки убивают наших солдат. От ударов мужчина упал на асфальт и потерял сознание.
Его увезла скорая в Мариинскую больницу. Там у 43-летнего пациента диагностировали травмы головы и вывих плеча. Также было установлено, что пострадавший нетрезв. После того как мужчине оказали медицинскую помощь и отправили в палату, он незаметно покинул здание стационара на Литейном проспекте. О том, где он сейчас, никто не знает.
А вот его обидчиков сотрудники полиции задержали там же, где происходило нападение. Оба оказались ранее судимыми и неработающими. Один — 36-летний местный житель, второй — 31-летний житель Липецка.
Решается вопрос о возбуждении дела.