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    «Лето продолжается». Главный синоптик Петербурга прогнозирует скорое улучшение погоды

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    С середины этой недели погода в Санкт-Петербурге улучшится. Будет сухо, а воздух прогреется до 28 градусов. Об этом 1 августа рассказал главный синоптик Петербурга Александр Колесов.

    «Лето продолжается, с середины недели погода улучшится, будет сухо, а в дневные часы ждем до 23–28 градусов тепла», — написал Колесов в своем Telegram-канале.

    Также синоптик уточнил, что в Петербурге ожидается сильный дождь в ночь на вторник, 2 августа.

    Накануне прогноз погоды на понедельник, 1 августа, дал и ведущий специалист центра погоды «ФОБОС» Михаил Леус — ожидаются дожди во второй половине дня, температура воздуха поднимется до 23 градусов тепла.

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