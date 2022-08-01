«Лето продолжается». Главный синоптик Петербурга прогнозирует скорое улучшение погоды

С середины этой недели погода в Санкт-Петербурге улучшится. Будет сухо, а воздух прогреется до 28 градусов. Об этом 1 августа рассказал главный синоптик Петербурга Александр Колесов.



«Лето продолжается, с середины недели погода улучшится, будет сухо, а в дневные часы ждем до 23–28 градусов тепла», — написал Колесов в своем Telegram-канале.



Также синоптик уточнил, что в Петербурге ожидается сильный дождь в ночь на вторник, 2 августа.

