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    Синоптик рассказал, когда в понедельник петербуржцам ждать дождя

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    Санкт-Петербург находится под влиянием юго-западного циклона, приближающегося к городу. В понедельник, 1 августа, погода будет облачная, а во второй половине дня пройдут дожди.

    Об этом рассказал ведущий специалист центра погоды «ФОБОС» Михаил Леус.

    Температура воздуха — 21... 23 градуса тепла. Ветер юго-восточный, 4–9 метров в секунду. Атмосферное давление будет падать и составит 760 миллиметров ртутного столба — около нормы.

    «Вторник будет дождливым и холодным», — дал Леус предварительный прогноз уже на 2 августа.

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