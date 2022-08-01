Синоптик рассказал, когда в понедельник петербуржцам ждать дождя

Санкт-Петербург находится под влиянием юго-западного циклона, приближающегося к городу. В понедельник, 1 августа, погода будет облачная, а во второй половине дня пройдут дожди.



Об этом рассказал ведущий специалист центра погоды «ФОБОС» Михаил Леус.



Температура воздуха — 21... 23 градуса тепла. Ветер юго-восточный, 4–9 метров в секунду. Атмосферное давление будет падать и составит 760 миллиметров ртутного столба — около нормы.



«Вторник будет дождливым и холодным», — дал Леус предварительный прогноз уже на 2 августа.