Удар по Севастополю, вывоз украинского зерна и другие новости вокруг спецоперации за 31 июля

На месте происшествия в Севастополе работала ФСБ Фото: razvozhaev / Т.me Поделиться Поделиться





24 февраля по приказу Владимира Путина российские Вооруженные силы начали специальную военную операцию на территории Украины. Мир ответил на это беспрецедентными санкциями, а иностранные компании — уходом с российского рынка. Каждый вечер мы сообщаем вам о главных событиях минувшего дня. Сегодня подводим итоги 31 июля.

Вывоз украинского зерна Вывоз зерна с Украины может начаться уже 1 августа. По словам официального представителя президента Турции Ибрагима Калына, осталось решить несколько технических моментов.

Телеканал CNN Turk, в свою очередь, сообщил, что первый караван в составе 16 сухогрузов с зерновыми культурами с Украины прибудет в Турцию 3 августа. Караван при этом будут сопровождать беспилотники, а в Стамбуле представители Совместного координационного центра по вывозу зерна будут отслеживать передвижение судов с помощью спутников. Латвия отменит упрощенный формат поездок для россиян С 1 августа действие соглашения России и Латвии об упрощении взаимных поездок между жителями приграничных районов будет приостановлено. Такое решение приняло латвийское правительство, сообщает портал tv.net. Соглашение действовало с 2010 года.

В МИД Латвии сообщили, что Россия уже закрыла консульство в Пскове, которое выдавало для них визы. Ранее Эдгарс Ринкевичс призывал Евросоюз прекратить выдавать визы россиянам, однако достичь соглашения не удалось. Удар по Севастополю Утром 31 июля по Севастополю нанесли удар, в результате которого пострадали пять человек. После этого в городе ввели желтый уровень террористической опасности. — Во двор Штаба флота прилетел неопознанный объект, по предварительным данным, это беспилотник. 5 человек ранены, это сотрудники Штаба флота, погибших нет. Помощь всем оказана, — сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.



Из-за нападения в городе отменили празднование ко Дню Военно-морского флота, жителей попросили остаться дома, но не паниковать.