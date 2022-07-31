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    Удар по Севастополю, вывоз украинского зерна и другие новости вокруг спецоперации за 31 июля

    Что произошло за последние сутки

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    На месте происшествия в Севастополе работала ФСБ
    На месте происшествия в Севастополе работала ФСБФото: razvozhaev / Т.me
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    24 февраля по приказу Владимира Путина российские Вооруженные силы начали специальную военную операцию на территории Украины. Мир ответил на это беспрецедентными санкциями, а иностранные компании — уходом с российского рынка. Каждый вечер мы сообщаем вам о главных событиях минувшего дня. Сегодня подводим итоги 31 июля.

    Вывоз украинского зерна

    Вывоз зерна с Украины может начаться уже 1 августа. По словам официального представителя президента Турции Ибрагима Калына, осталось решить несколько технических моментов.

    Телеканал CNN Turk, в свою очередь, сообщил, что первый караван в составе 16 сухогрузов с зерновыми культурами с Украины прибудет в Турцию 3 августа. Караван при этом будут сопровождать беспилотники, а в Стамбуле представители Совместного координационного центра по вывозу зерна будут отслеживать передвижение судов с помощью спутников.

    Латвия отменит упрощенный формат поездок для россиян

    С 1 августа действие соглашения России и Латвии об упрощении взаимных поездок между жителями приграничных районов будет приостановлено. Такое решение приняло латвийское правительство, сообщает портал tv.net. Соглашение действовало с 2010 года.

    В МИД Латвии сообщили, что Россия уже закрыла консульство в Пскове, которое выдавало для них визы. Ранее Эдгарс Ринкевичс призывал Евросоюз прекратить выдавать визы россиянам, однако достичь соглашения не удалось.

    Удар по Севастополю

    Утром 31 июля по Севастополю нанесли удар, в результате которого пострадали пять человек. После этого в городе ввели желтый уровень террористической опасности.

    — Во двор Штаба флота прилетел неопознанный объект, по предварительным данным, это беспилотник. 5 человек ранены, это сотрудники Штаба флота, погибших нет. Помощь всем оказана, — сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

    Из-за нападения в городе отменили празднование ко Дню Военно-морского флота, жителей попросили остаться дома, но не паниковать.

    На месте происшествия в Севастополе работала ФСБ
    На месте происшествия в Севастополе работала ФСБФото: razvozhaev / Т.me

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