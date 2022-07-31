Эдите Пьехе — 85. Какие истории стоят за главными хитами певицы?

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Певица и актриса, народная артистка СССР Эдита Пьеха 31 июля празднует свое 85-летие. «Фонтанка» вспомнила истории создания ее главных хитов — от «Города детства» до «Песня остается с человеком»

«Город детства»

31 июля 1937 года в маленьком шахтёрском городке Нуайель-су-Ланс в семье поляков-гастарбайтеров родилась девочка — Эдита Пьеха. Отец ее вскоре умер от шахтерской болезни — силикоза, из-за постоянного вдыхания вредной пыли. Тогда, чтобы прокормить семью, на его место вышел старший брат Эдиты, и через несколько лет тоже скончался от туберкулеза. Проведя тяжелые годы под фашистской оккупацией, семья переехала в Польшу. Эдите было 9 лет. Именно этим горьким воспоминаниям, тяжелому детству и любви к малой родине и посвящена песня «Город детства», которую исполняет Эдита Пьеха. В 1965 году по просьбе певицы текст композиции написал для нее Роберт Рождественский: «Где-то есть город, тихий, как сон, пылью тягучей по грудь занесен…» Музыка к песне — это хит Greenfields фолк-группы The Easy Riders.



«Манжерок»

Манжерок — это маленькое село на Алтае, где в 1966 году проходил фестиваль советско-монгольской дружбы. Почетная обязанность написать гимн предстоящему мероприятию досталась композитору Оскару Фельцману. Выходец из Одессы, Фельцман сочинял оперетты, а также хиты для звезд советской эстрады — Леонида Утёсова, Марка Бернеса, Муслима Магомаева и многих других. Одна из его ранних песен «Ландыши» («Ты сегодня мне принес») была запрещена за «пошлость», но ее все равно пели во всех городах СССР.



Для грядущего гимна Фельцману требовался текст. Как рассказывал «Известиям» внук композитора, знакомые Фельцману поэты не спешили браться за заказ. И так как уже подходило время сдачи готового гимна, Фельцман впервые в жизни решил написать текст самостоятельно. Недолго думая, он подобрал бесхитростные рифмы к слову «Манжерок», и получился первый куплет: «Расскажи ты мне, дружок, что такое Манжерок? Может, это островок? Может, это городок?» Доработал текст песни поэт Наум Олев.

После окончания фестиваля зажигательный твист исполнила на «Голубом огоньке» Эдита Пьеха, и песня вошла в репертуар артистки, как и другие хиты Фельцмана: «Ничего не вижу», «Белый свет», «Венок Дуная», «Снежана», «Стань человеком».



«Так уж бывает» («Ссорятся люди»)

Эдита Пьеха неоднократно играла в кино небольшие, но яркие роли. Одна из самых известных ее ролей — агента западной разведки Жозефины Клер в двухсерийном фильме «Судьба резидента», снятом в 1970 году режиссером Вениамином Дорманом.

В 1973 году на экраны вышла комедия Виллена Азарова «Неисправимый лгун». Она рассказывала о парикмахере Тютюрине (Георгий Вицин), у которого незаслуженно сложилась репутация неисправимого лгуна, хотя на самом деле мужчина действительно все время попадает в удивительные и неправдоподобные ситуации. В фильме небольшое камео у Эдиты Пьехи — Тютюрин попадает под колеса машины известной певицы, во что снова никто не может поверить. Чтобы убедить парикмахера, что она именно «та самая Пьеха», певица поет ему песню композитора Яна Френкеля на стихи поэтов Игоря Шаферана и Михаила Танича «Так уж бывает». В финале фильма Пьеха становится одной из тех, кто помогает восстановить доброе имя героя.



«Наш сосед»

Музыку и слова знаменитого хита про соседа, который «играет на кларнете и трубе», написал Борис Потемкин, непрофессиональный музыкант, инженер в «Ленпроекте» и участник самодеятельности. Как вспоминала дочь автора песни Алла Потемкина, в 1967 году ее отец решился показать свои песни знаменитому руководителю ансамбля «Дружба» Александру Броневицкому, где солисткой была Эдита Пьеха. Перед Потемкиным Броневицкому презентовал свои композиции другой автор, и руководителю ансамбля ничего не нравилось.



«Было видно, что Броневицкому это неинтересно, что он устал и процесс его раздражает. Папа уже хотел уйти, понимая, что в таком состоянии Александр Александрович вряд ли отнесётся благосклонно к творчеству самоучки», — рассказывала Алла Потемкина.

Когда молодой автор сел за рояль и стал играть «Соседа», Броневицкий оживился и позвал Пьеху. Они попросили ноты к композиции, но Потемкин не умел их писать.

«В результате спешки и суеты произошёл ещё один конфуз. У папы в тексте было: «Как теперь не веселиться, как грустить от разных бед». Пьеха спела эту строчку чуть-чуть иначе: «Как теперь не веселиться, не грустить от разных бед». Папа постеснялся указать на то, что замена «как» на «не» меняет смысл. Судя по всему, никто этого не заметил», — вспоминала дочь композитора.



«Огромное небо»

«Песня «Огромное небо» упала на меня, как звезда, и я ее крепко-накрепко схватила», — написала в своих мемуарах «От чистого сердца» Эдита Пьеха. Композиция была создана по мотивам реальных событий. 6 апреля 1966 года на учениях Группы советских войск в Германии у истребителя, которым управляли капитан Борис Капустин и старший лейтенант Юрий Янов, внезапно заглохли оба двигателя. Если бы летчики катапультировались, самолет мог упасть на один из густонаселенных районов Берлина. Пилоты сумели увести самолет за черту города, он упал в озеро, и оба летчика погибли. Поэт Роберт Рождественский написал об этой трагедии стихотворение, а Оскар Фельцман положил его на музыку.



Первоначальный вариант песни был вальсом, но Эдита Пьеха предложила переделать аранжировку композиции и превратила песню в настоящий музыкальный спектакль — с вокализом, имитацией шума толпы, трагическими паузами.



«Песня остается с человеком» Композитор Аркадий Островский — автор знаменитых советских песен «Спят усталые игрушки», «Пусть всегда будет солнце», «А у нас во дворе есть девчонка одна» и других шлягеров. Но его композицию «Песня остается с человеком» на слова Сергея Острового однажды чуть не запретили. Как рассказывал в интервью «МК» сын композитора, песню раскритиковал один из маститых ленинградских музыкальных критиков. В газете появилась разгромная рецензия, что в те годы почти наверняка означало запрет на исполнение песни.



«В это время композитор и его друг Андрей Петров пригласил отца выступить на бюро Союза композиторов в Ленинграде. Отец сел за рояль, а когда дошел до строчек «тот, кто песен петь и слушать не умеет, тот не будет счастлив никогда», взял и схулиганил. Он встал, обернулся и пропел эти строки музыковеду. Поднялся страшный шум…» — рассказал изданию Михаил Островский.

В 1964 году песню на Ленинградском телевидении исполнила Эдита Пьеха. А сейчас «Песня остается с человеком» — гимн российского музыкального фестиваля «Песня года».

