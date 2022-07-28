Глава Калининградской области допустил новую остановку транзита. На сей раз — из-за банка

Литва может остановить транзит в Калининград с 1 сентября из-за невозможности оплаты проезда российской стороны. Таковы будут последствия решения «Шяуляй банка» прекратить принимать оплату проезда. Об этом заявил глава Калининградской области Антон Алиханов.



«Собственно, мы через этот банк проводили, насколько я понимаю, все платежи, литовцы их сами централизовали через свою банковскую структуру ранее», — заявил глава региона (цитата по РИА Новости).