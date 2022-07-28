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    Глава Калининградской области допустил новую остановку транзита. На сей раз — из-за банка

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    Литва может остановить транзит в Калининград с 1 сентября из-за невозможности оплаты проезда российской стороны. Таковы будут последствия решения «Шяуляй банка» прекратить принимать оплату проезда. Об этом заявил глава Калининградской области Антон Алиханов.

    «Собственно, мы через этот банк проводили, насколько я понимаю, все платежи, литовцы их сами централизовали через свою банковскую структуру ранее», — заявил глава региона (цитата по РИА Новости).

    Алиханов добавил: «Поэтому литовцы будут нас либо бесплатно пропускать, в чем я сомневаюсь, либо перестанут пропускать».

    Ранее литовский «Шяуляй банк» заявил о полной остановке платежей в Россию и Беларусь.

    Ранее железные дороги Литвы возобновили транзит подсанкционных товаров между Россией и Калининградом. Губернатор Калининградской области Антон Алиханов заявлял, что снято 80% ограничений, но нужно «давить дальше».

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