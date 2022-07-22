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    Железные дороги Литвы возобновили транзит санкционных грузов в Калининград

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    Литовская государственная компания грузовых перевозок LTG Cargo 22 июля возобновляет транзит подсанкционных товаров между Россией и Калининградом. Об этом сообщил представитель литовской транспортной компании Мантас Дубаускас.

    Коды на провоз санкционных грузов, по словам господина Дубаускаса, будут проверяться и вноситься в систему контроля транзита, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на радио LRT

    LTG Cargo отмечает, что объем грузоперевозок должен будет соответствовать среднему объему перевозок грузов по железной дороге. Показатель рассчитывается по данным за три года.

    13 июля Еврокомиссия постановила, что железнодорожный транзит в Калининград товаров мирного назначения не запрещен, однако их перевозки должны быть предметом «целенаправленного, пропорционального и эффективного контроля» со стороны государств ЕС.

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