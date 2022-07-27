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    В Сочи снова залповый ливень. На железную дорогу смыло грунт, встали 13 поездов

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    В Лазаревском районе Сочи, около железнодорожной станции Лазурный Берег, из-за схода грунта 27 июля были задержаны более десяти поездов.

    Как сообщает ГУ МЧС по Краснодарскому краю, в 4:50 на перегоне Чемитоквадже — Якорная Щель из-за переувлажнения почвы произошел сход грязекаменной массы. Были повреждены две металлические контактные опоры электросети. Встали 12 пассажирских поездов и один товарный. Никто не пострадал.

    На месте работали 24 человека и четыре единицы техники от РСЧС, а также оперативная группа Сочинского пожарно-спасательного гарнизона.

    В 7:16 последствия схода селя были устранены, движение поездов восстановлено, отчитывается ГУ МЧС.

    В Сочи с 23 июля выпало аномальное количество осадков. Улицы превратились в реки, поток воды сметал на своем пути машины и мусорные баки, рушил стены и затапливал подвалы. Погибла женщина: её зажало между дорожным ограждением и автомобилем, смытым водой.

    Минувшей ночью в Сочи тоже был залповый ливень с грозой. Река Западный Дагомыс вышла из берегов, были подтоплены десять придомовых территорий. В Лазаревском районе в течение ночи наблюдались незначительные подтопления федеральной автомобильной дороги. У утру дождь прекратился, передаёт «Интерфакс».

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