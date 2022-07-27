В Сочи снова залповый ливень. На железную дорогу смыло грунт, встали 13 поездов

Как сообщает ГУ МЧС по Краснодарскому краю, в 4:50 на перегоне Чемитоквадже — Якорная Щель из-за переувлажнения почвы произошел сход грязекаменной массы. Были повреждены две металлические контактные опоры электросети. Встали 12 пассажирских поездов и один товарный. Никто не пострадал.

В Лазаревском районе Сочи, около железнодорожной станции Лазурный Берег, из-за схода грунта 27 июля были задержаны более десяти поездов.

На месте работали 24 человека и четыре единицы техники от РСЧС, а также оперативная группа Сочинского пожарно-спасательного гарнизона.

В 7:16 последствия схода селя были устранены, движение поездов восстановлено, отчитывается ГУ МЧС.



В Сочи с 23 июля выпало аномальное количество осадков. Улицы превратились в реки, поток воды сметал на своем пути машины и мусорные баки, рушил стены и затапливал подвалы. Погибла женщина: её зажало между дорожным ограждением и автомобилем, смытым водой.



Минувшей ночью в Сочи тоже был залповый ливень с грозой. Река Западный Дагомыс вышла из берегов, были подтоплены десять придомовых территорий. В Лазаревском районе в течение ночи наблюдались незначительные подтопления федеральной автомобильной дороги. У утру дождь прекратился, передаёт «Интерфакс».