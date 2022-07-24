«Ситуация очень серьезная». В Сочи из-за наводнения объявлен режим ЧС, стихия унесла жизнь женщины

В Сочи введен режим чрезвычайной ситуации в городе из-за погодных условий. Об этом 24 июля сообщил в своем Telegram-канале глава Сочи Алексей Копайгородский.
«Ситуация очень серьезная <...> В современной истории Сочи подобного по масштабам происшествия — именно в этой части курорта — не происходило», — заявил Алексей Копайгородский.
Ранее сообщалось, что вечером 23 июля за один час в Сочи выпало 65% месячной нормы осадков. Это привело к затоплению ряда улиц: поток воды сметал на своем пути машины и мусорные баки, рушил стены и затапливал подвалы. Самые эпичные кадры наводнения опубликовал портал 93.RU.
Жертвой стихии стала женщина. По данным краевого СК, она оказалась зажата между дорожным ограждением и автомобилем, который был смыт потоком воды.
По информации краевого министерства ГО И ЧС, за время наводнения спасли 30 человек, включая десять детей — в том числе их вытаскивали из машин, которые уносило потоками воды. Также эвакуировали из подтопленных домов восемь человек, из них шесть детей. Всего на курорте серьезно пострадали более 50 машин сочинцев и гостей.
Сейчас городские власти занимаются ликвидацией последствий наводнения. Пляжи завалены мусором и огорожены сигнальными лентами, но отдыхающих это не останавливает и они пытаются купаться.