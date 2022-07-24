«Ситуация очень серьезная». В Сочи из-за наводнения объявлен режим ЧС, стихия унесла жизнь женщины

В Сочи введен режим чрезвычайной ситуации в городе из-за погодных условий. Об этом 24 июля сообщил в своем Telegram-канале глава Сочи Алексей Копайгородский.

«Ситуация очень серьезная <...> В современной истории Сочи подобного по масштабам происшествия — именно в этой части курорта — не происходило», — заявил Алексей Копайгородский.

Ранее сообщалось, что вечером 23 июля за один час в Сочи выпало 65% месячной нормы осадков. Это привело к затоплению ряда улиц: поток воды сметал на своем пути машины и мусорные баки, рушил стены и затапливал подвалы. Самые эпичные кадры наводнения опубликовал портал 93.RU.