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    Сочи едва не смыло ливнями. Ночью город затопило, потоки воды сносили машины и людей

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    Минувшей ночью на Сочи обрушился залповый ливень, повлекший наводнение. Река Бзугу вышла из берегов и затопила город. Как сообщает администрация города, в результате ливней были подтоплены 23 придомовые территории, пять жилых домов.

    На видео, которые публикуют в соцсетях, жители передвигаются по улицам вплавь — на надувных матрасах, мусорные баки, увлекаемые потоком, сносят все на своём пути и врезаются в машины, люди оказываются заблокированными в автомобилях.

    Юра Озаровский

    По данным РБК, погиб один человек, было нарушено электроснабжение, также перекрывалось движение по трассе А-148.

    Утром 24 июля дороги Сочи завалены мусором и ветками деревьев. На трассах стоят поврежденные автомобили. В городе продолжает действовать штормовое предупреждение. Синоптики прогнозируют в этот период ливни, град, выход рек из берегов и смерчи над морем, напоминает городская администрация.

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