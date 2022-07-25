Как выглядит купюра в пять рублей. Напоминаем тем, кто забыл

Центробанк раздумывает о том, чтобы возобновить печать десятирублевой и пятирублевой купюр образца 1997 года. Выпуск «десятки» прекратили в 2013 году, заменив ее монетами, которые меньше изнашиваются. «Пятерку» не выпускают с 2010 года. Но возросшая стоимость металла и новые технологии печати могут вернуть подзабытые деньги в оборот.

Если десятирублевки порой попадаются в обороте, то купюры в пять рублей стали настоящей редкостью. Банкнота номиналом 5 рублей образца 1997 года появилась в процессе проведения денежной реформы, которая началась в начале 1998 года. Дизайн был заимствован от пятитысячной предшественницы, которая утратила нули.