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    Как выглядит купюра в пять рублей. Напоминаем тем, кто забыл

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    Центробанк раздумывает о том, чтобы возобновить печать десятирублевой и пятирублевой купюр образца 1997 года. Выпуск «десятки» прекратили в 2013 году, заменив ее монетами, которые меньше изнашиваются. «Пятерку» не выпускают с 2010 года. Но возросшая стоимость металла и новые технологии печати могут вернуть подзабытые деньги в оборот.

    Если десятирублевки порой попадаются в обороте, то купюры в пять рублей стали настоящей редкостью. Банкнота номиналом 5 рублей образца 1997 года появилась в процессе проведения денежной реформы, которая началась в начале 1998 года. Дизайн был заимствован от пятитысячной предшественницы, которая утратила нули.

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    На лицевой стороне изображён памятник «Тысячелетие России» на фоне Софийского собора. А на обратной стороне — крепостная стена Новгородского кремля.

    Банкнота считается одной из самых редких в России, хотя является полноценным платежным средством.

    Основные изображения лицевой стороны 10 рублей— мост через Енисей и часовня в Красноярске.

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