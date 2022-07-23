Что мы будем курить после ухода из России табачных гигантов?

Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС Поделиться Поделиться





Тройка табачных производителей с триллионным оборотом готовится покинуть российский рынок. Бренды они прихватят с собой, считают эксперты. На помощь тем, кто не хочет курить «Беломор» и «Приму», придет контрафакт.

Табачная компания Philip Morris International намерена к концу 2022 года покинуть российский рынок. Об этом заявил ее исполнительный директор Яцек Ольчак 22 июля. «Я предполагаю, что примерно к концу года мы сможем уйти из России», — цитирует топ-менеджера Bloomberg.



Philip Morris International производит продукцию под марками Marlboro, Parliament, Bond, Chesterfield, L&M, а также выпускает системы нагревания табака IQOS и стики к ним. В России компании принадлежит завод в Ленобласти («Филип Моррис Ижора»). Всего на Philip Morris International работает 3,2 тыс. сотрудников в России. По данным СПАРК, оборот российской «дочки» Philip Morris International ООО «ФМСМ», отвечающей за продажи, в 2021 году составлял 393 млрд рублей. На американскую компанию приходилось 27 % выпуска сигарет в России, оценивала ранее компания Nielsen.



Ушли на перекур

Но вслед за Philip Morris International на выход собрались и ближайшие конкуренты, которые вместе с ней генерируют триллионный оборот и держат в руках более 80 % производства табака в РФ.

Британская компания British American Tobacco (выпускает сигареты марок Dunhill, Kent, Lucky Strike, Pall Mall и другие) решила уйти с российского рынка еще весной. «Мы начали процесс быстрой передачи нашего российского бизнеса в полном соответствии с международным и местным законодательством», — говорилось в сообщении компании. По данным СПАРК, выручка российского юрлица, АО «МУМТ», в 2021 году составляла 225,4 млрд рублей. Nielsen оценивал долю рынка компании в 21,2 % . В России в BAT работает 2,5 тысячи человек.



Японская Japan Tobacco Inc. (выпускает сигареты Winston, LD, Camel, Sobranie и другие) с весны рассматривает вопрос о передаче российского бизнеса другому собственнику. У компании в России четыре завода, в том числе фабрика «Петро» в Петербурге, и около 4 тыс. сотрудников. По данным СПАРК, выручка ООО «ДЖ.Т.И. Россия» в 2021 году составила 343,6 млрд рублей. По оценке Nielsen, ее доля составляла 32,7 %.

Изменений в структуре владения российских юрлиц табачных гигантов в СПАРК в данный момент не произошло. В BAT ответили на вопрос «Фонтанки», в какой срок завершится передача российского бизнеса. «Обеспечиваем бесперебойное производство и дистрибуцию продукции в штатном режиме», — прокомментировали в пресс-службе. Представитель JTI был недоступен для комментария. Впрочем, можно ожидать, что оба производителя конкретизируют свои намерения до конца июля во время публикации международной отчетности.



Дело — табак

Полный уход глобальных табачных игроков из России — дело времени, считает генеральный директор INFOLine Иван Федяков. Хотя бизнес всех крупных игроков был прибыльным, их акции торгуются на бирже и решение остаться может негативно повлиять на котировки. «Это реальный уход. Никто из глобальных компаний не будет работать в РФ», — подчеркивает эксперт.

Хорошая новость — это не означает остановку производства. Вероятно, бизнес будет передан менеджменту или обретет новых владельцев в лице одного из дистрибьюторов, считает Иван Федяков. Долго торговаться глобальные игроки вряд ли будут. «Заводы — это фасовочные линии, в них ценности немного. Табак и бумага — не местные», — подчеркивает он.



Пример коллегам уже подал другой британский производитель Imperial Brands (бренды Davidoff, West, P&S и электронный испаритель myblu). В конце апреля компания передала свой бизнес в России четырем физическим лицам. Два новых владельца юрлиц были связаны со структурами крупнейшего российского табачного дистрибьютора «Мегаполис» Игоря Кесаева и Сергея Кациева. По данным СПАРК, выручка ООО «Интернэшнл тобакко групп» в 2021 году составляла 69,9 млрд рублей.

К слову, именно «Мегаполис» является крупнейшим игроком российского табачного рынка. В 2021 году его оборот, по данным СПАРК, составил 901,9 млрд рублей. «Фонтанка» направила в пресс-службу вопрос о готовности самой компании, ее структур или партнеров приобрести бизнесы PMI, BAT и JTI, но на момент публикации ответа не поступило. Второй по величине в России табачный дистрибьютор — компания «СНС-холдинг», которая принадлежит Андрею Соболеву и Михаилу Сметанникову. Выручка в 2021 году — 244,9 млрд рублей.



Плохая новость — привычные россиянам марки сигарет глобальные производители, скорее всего, прихватят с собой. «Будет «Сига и точка», — иронизирует Иван Федяков. Впрочем, моментально продукция тоже не пропадет из оборота. «У компаний есть обязательства и контракты, их будут исполнять», — прокомментировал эксперт.

Но, вероятно, в какой-то перспективе в России будут выпускаться только локальные марки. К примеру, в портфеле JTI есть «Петр I», «Русский стиль», «Тройка», у BAT — «Ява», «Космос». Одни из самых знаменитых марок в самом низком ценовом сегменте — «Беломорканал» и «Прима» — выпускала компания «Донской табак», которую приобрел в 2018 году JTI.

Новым владельцам также предстоит наладить контакты с иностранными поставщиками уходящих глобальных табачников. По данным ФТС, в Россию в 2021 году было ввезено 144 тыс. тонн табачного сырья на 607,9 млн долларов. Крупнейший импортер — Бразилия (38 тыс. тонн на 135 млн долларов). Далее идет южноафриканское государство Малави (17 тыс. тонн на 74,7 млн долларов) и Индия (14,5 тыс. тонн на 62,7 млн долларов). Недружественные США на четвертом месте с 8,7 тыс. тонн и 48,5 млн долларов.

Но, вероятно, совсем без привычных марок сигарет россияне тоже не останутся. По мнению Ивана Федякова, поставки подделок заводского качества, которые предприятия соседних стран будут выпускать «в третью смену», вероятно, увеличатся.

Доля «серого рынка» в России и так была велика. В 2021 году около 12,2 % сигарет, выкуренных россиянами (27,6 млрд штук), были нелегальными, говорится в исследовании KPMG, проведенном для ассоциации «Русбренд». По сравнению с 2020 годом доля нелегального рынка выросла на 2,1 процентного пункта, или на 4,6 млрд штук, подсчитали аналитики.

Основным источником нелегальной продукции является «белая» контрабанда из Белоруссии. По оценкам KPMG, в 2021 году доля нелегальных сигарет из страны достигла около 18 % (5,07 млрд сигарет) от общего потребления нелегальных сигарет в ЕАЭС (в нем 96 % приходится на Россию. — Прим. ред.). При этом анализ сигарет неопределенного происхождения с белорусской маркировкой о вреде курения для здоровья показал, что на Беларусь приходится около 40 % (11,4 млрд сигарет) от общего объема нелегального потребления в ЕАЭС.



Рост теневого табачного рынка и сокращение отечественного производства лишит бюджет доходов. Акцизы на табачную продукцию в 2021 году принесли в федеральный бюджет РФ около 740 млрд рублей.

Стоит отдельно отметить уже давно налаженные пути попадания на российский рынок контрафактных сигарет. Речь не идет о каких-то подделках, набитых в темных подвалах. Это ровно та же самая продукция табачных фабрик, включая петербургские. Часть ее шла на экспорт в страны СНГ и, соответственно, была освобождена от акцизных сборов в России (а это до трети цены). А дальше происходил своеобразный реэкспорт — самыми разными каналами. И сейчас во многих небольших магазинах города и на рынках в свободном доступе есть сигареты, к примеру, с казахской маркировкой и без акцизных марок. Стоят они на на те же 20–30 % дешевле официально маркированных и продающихся через крупные сети сигарет.

Фото: «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Еще один путь пополнения рынка — новые направления импорта. Лидером по приросту объемов, несомненно, стоит признать Китай. Проследить это по данным российской таможни невозможно — они засекречены с марта. Зато вполне можно оперировать китайскими данными. Так, за пять месяцев прошлого года всей табачной продукции Китай поставил по официальным каналам в Россию всего на 374 тысячи долларов. А в этом году в январе — мае эта цифра составила уже 90 миллионов.



Кстати, если копать глубже, легко заметить, что большая часть этого объема пришлась на товары, помеченные как «Продукция, содержащая табак, восстановленный табак, никотин, или заменители табака или никотина, предназначенная для вдыхания без горения». С высокой долей вероятности можно предположить, что речь идет о продукции, заменяющей объемы, ранее выпускавшиеся на фабрике того же Philipp Morris — стики для IQOS.