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    20 килограммов веществ и 126 уголовных дел. В Петербурге задержали организаторов крупного наркомагазина

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    Активные участники и организаторы интернет-магазина по продаже наркотиков были задержаны в Петербурге и Ленобласти в рамках антинаркотической операции. Об этом «Фонтанке» стало известно 21 июля. Покупали психотропы люди из 20 регионов, в том числе из Крыма.

    Всего задержано 11 человек. Все они, по данным оперативников, выполняли разные роли в преступной группе. Кто-то был бухгалтером, кто-то следил на даче за плантациями. Часть из подозреваемых якобы курировала интернет-магазин, некоторые были курьерами и делали большие закладки для простых закладчиков, коих за год задержали не менее десяти.

    Оперативникам удалось изъять 738 закладок с наркотиками на территории Петербурга и Ленобласти. В результате обысков на экспертизу отправили около 20 килограммов веществ, а также автомобили, среди которых фигурирует «Порше Макан». Полиция полагает, что группа причастна к 126 ранее возбужденным и не раскрытым уголовным делам.

    Решается вопрос о возбуждении дел по статьям об организации преступного сообщества и отмывании денег. Большинство фигурантов заключены под стражу.

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