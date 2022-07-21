20 килограммов веществ и 126 уголовных дел. В Петербурге задержали организаторов крупного наркомагазина

Активные участники и организаторы интернет-магазина по продаже наркотиков были задержаны в Петербурге и Ленобласти в рамках антинаркотической операции. Об этом «Фонтанке» стало известно 21 июля. Покупали психотропы люди из 20 регионов, в том числе из Крыма.



Всего задержано 11 человек. Все они, по данным оперативников, выполняли разные роли в преступной группе. Кто-то был бухгалтером, кто-то следил на даче за плантациями. Часть из подозреваемых якобы курировала интернет-магазин, некоторые были курьерами и делали большие закладки для простых закладчиков, коих за год задержали не менее десяти.