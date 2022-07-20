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    Путин заявил, что в Петербурге все в порядке с бюджетом. Беглов «отщипнет» на робоклассы

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    Россия поможет компании, которая занимается оснащением школ робоклассами для подготовки инженеров. Об этом 20 июля заявил президент Владимир Путин.

    На форуме АСИ к главе государства обратился петербуржец Павел Фролов, основатель компании ROBBO. Он обеспокоен зависимостью страны от западных технологий и отсутствием подготовки суверенных инженеров. Предприниматель рассказал, что хотел бы оснастить робоклассами все российские школы и культурные центры за рубежом. Также он заявил о необходимости экспорта отечественных технологий, в частности для Белоруссии нужен кредит в 9 млрд рублей на инженерные классы.

    «Игорь Иванович (Шувалов), что такое 9 млрд? Вот у Игоря Ивановича активы банка 4 триллиона 600 миллиардов рублей. Ну неужели вы десятку не найдете? О чем мы говорим? Надо и белорусам помочь обязательно, потому что это близкое нам союзное государство. Можно из союзного бюджета качнуть немного денег», — сказал Путин.

    Фролов также отметил, что оборудование производится в Петербурге. Компания просит выделить в городе «достойную площадку» для центра олимпийского резерва ROBBO. Президент призвал Смольный помочь и деньгами.

    «С Александром Дмитриевичем [Бегловым] я тоже переговорю обязательно. Там сейчас с бюджетом в Петербурге все в порядке, пусть не жадничает и на такое ключевое направление деньжат там отщипнет», — добавил Путин.

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