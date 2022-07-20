«Глупая музыка не соберёт 60-тысячный стадион». Звезды 90-х снова «рвут» большие арены: как это объясняют продюсеры?

Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС Поделиться Поделиться





Концерт группы «Руки вверх!», который прошел 16 июля на «Газпром Арене», собрал 50 тысяч зрителей. В это же время на День города в Петергофе горожан развлекала группа «На-На» — исполнители хитов 90-х «Фаина» и «Упала шляпа» анонсировали воссоединение «золотого состава» в сентябре. В августе в Петербурге вместе выступят «Иванушки International» и «Отпетые мошенники». В поисках причин резкого всплеска интереса к звездам 90-х «Фонтанка» обратилась к продюсерам и экспертам концертного бизнеса, задав им вопрос: в чем причина этой новой популярности? И осталось ли что слушать молодым?

Константин Жмуро, генеральный директор компании Euroshow Promoter, считает, что люди массово идут на концерты, потому что соскучились по мероприятиям за время антиковидной изоляции.

«В первую очередь, мы все выиграли зрителя у ковида. За два года без мероприятий люди соскучились по концертам, по большим площадкам, по самому этому ощущению предвкушения, драйва, когда ты собираешься на концерт, покупаешь билет, когда публика стекается на стадион — эти уже подзабытые ощущения сейчас снова доступны. Тем более неизвестно, что будет дальше. Поэтому сейчас зрители готовы ходить на концерты, что называется, «пока дают». Отчасти это ощущение неопределенного будущего местами схоже с тем, что испытывали люди в 90-е годы, и поэтому музыка тех лет действительно откликается», — говорит Жмуро.



Организаторы концерта «Руки вверх!» на «Газпром Арене» — концертное агентство FanGid — считают, что дело не в повышенном спросе на звезд 90-х, а в феномене самой группы.

«Руки вверх!» собирают огромные залы уже давно. В 2018-м в Москве СК «Олимпийский» два дня подряд по 35 тысяч человек, в Санкт-Петербурге из года в год — Ледовый. Нынешний концерт на «Газпром Арене» должен был состояться еще два года назад, но вмешалась пандемия, и выступление Жукова пришлось дважды переносить. Так что 50 тысяч человек на «Руки вверх!» в минувшие выходные никакой связи с последними событиями не имеют. Они были и остаются самой собирающей поп-группой страны вот уже много лет», — говорят в агентстве.



Продюсер Эдуард Ратников из агентства PCI считает, что интерес публики к поп-звездам 90-х свидетельствует о плохом вкусе населения, а не об отсутствии альтернативы. По его мнению, недостатка в молодых артистах сейчас нет.



«Выбор большой, немало очень талантливых ребят и из РФ, и с Украины, и из Белоруссии, но выбор большинства пал на примитив, фонограмму с яркими экранами и фонариками», — говорит эксперт.

С ним не согласен Михаил Шурыгин, который считает «Руки вверх!» серьезной музыкой.

«Я лично помогал с билетами и ложами тем людям, которые выросли на зарубежной музыке, классике, с прекрасным чувством музыкального вкуса. Это значит, что к музыке «Руки вверх» теперь относятся как к серьезному музыкальному искусству. Тот, кто недооценивал их на протяжении многих лет, сильно ошибается. Сейчас концерты Жукова пользуются невероятным спросом, потому что это качественные постановки, это тоже стало очень важно для нашего искушенного зрителя. Посетители концертов «Руки вверх!» видят шоу мирового уровня — качественные танцоры, прекрасные музыканты, это live, а не фанера, которой многие поп-певцы злоупотребляют. Если хотите знать мое мнение, Сергей Жуков — это настоящий рок-артист», — уверен продюсер.



По наблюдению Михаила Шурыгина, музыкальный рынок в стране заметно сузился за несколько последних месяцев. При этом эксперт не верит, что некоторые артисты и коллективы в стране запрещены.

«У нас ничего официально не запрещают. Просто в связи с обстоятельствами выступления некоторых групп не приветствуются, считаются нецелесообразными, — заметил он и признал, что целый ряд артистов покинул сцену по политическим мотивам, тем самым освободив место другим исполнителям: — Некоторые уехали, кто-то высказывается, и поэтому теряют возможность выступать. Еще одна из причин — то, что западные исполнители перестали к нам приезжать. А значит, эти возможности появляются у других исполнителей».

По мнению продюсера и организатора концертов, эти обстоятельства создают уникальные условия для новичков в шоу-бизнесе. Скоро, уверен Шурыгин, мы услышим новые имена.

«Происходит настоящее музыкальное импортозамещение. Сейчас тот момент, когда молодые исполнители должны усиленно себя показывать, строить и завоевывать популярность. Пока их не видно, но продюсеры и организаторы мероприятий ожидают их скорого появления. Просто для этого нужно какое-то время. А пока что люди с удовольствием слушают проверенные временем группы», — считает он.



Продюсеры уверены, что списывать со счетов молодых артистов не следует. Константин Жмуро из компании Euroshow Promoter согласен с коллегой и считает, что настало время новых звезд.

«С мая в Петербурге проходят крупные мероприятия и для совсем молодой аудитории (например, фестиваль «Петровские Ассамблеи 2.0»), где выступают современные певцы-тиктокеры, ютуберы, представители новой поп-культуры, «новой искренности». Назову ли я это «умной» музыкой? Отнюдь. Но глупая музыка не соберёт 60-тысячный стадион. Вообще, я бы сказал, что сейчас время очень пристального внимания к музыке. В неё вслушиваются, в ней что-то ищут. Кто-то — поддержку, кто-то — надежду, кто-то — крамолу. А это всё предпосылки для рождения новых звёзд», — говорит Константин Жмуро.

